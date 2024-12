QNB Türkiye, QNB Plus sadakat programını tanıttı

Takip Et

QNB Türkiye, müşterilerine hızlı, kolay ve yenilikçi hizmet vermeyi hedefleyen “QNB Plus” sadakat programıyla, müşterilerinin özel ayrıcalıklardan faydalanabilecekleri yeni bir uygulamayı QNB Mobil’de sunuyor.

Bankanın yeni sadakat programı “QNB Plus”, belirli tutarda birikime sahip müşterilere özel olarak sunuluyor. Müşteriler, bu program kapsamında finansal ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ayrıcalıktan yararlanırken, dijitalleşen bankacılık hizmetleri sayesinde deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyor.

QNB Plus müşterileri programa dahil oldukları andan itibaren kendilerine sunulan ayrıcalıklardan yararlanmaya başlıyor. QNB Plus programına dahil olan müşterilere “İhtiyaç Kredisi’nde Faiz İndirimi”, “Dijital Kanallardan Ücretsiz EFT/FAST”, “Diğer Banka Ortak Nokta ATM’lerinden Ücretsiz Para çekme”, “Kazandıran Günlük Hesap'a Ek Faiz”, “Kiralık Kasa İndirimi”, “Netflix Üyelik İndirimi” ve “Şubelerde Sıra Önceliği” gibi birçok ayrıcalık sunuluyor. Müşteriler, QNB Mobil uygulaması üzerinden QNB Plus programının ayrıcalıklarını takip ederken, tüm birikim ve ayrıcalıklardan kazandıkları artıları da mobil uygulama üzerinden izleyebiliyorlar. Böylece, bankacılık işlemleri daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor.

QNB Türkiye Bireysel Bankacılık ve İşletme Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Enis Kurtoğlu, QNB Plus ile ilgili yaptığı açıklamada, “QNB Plus ile müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş bir bankacılık deneyimi sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu program, sadece finansal ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda yaşam tarzına yönelik yenilikçi çözümler de sunuyor. QNB Plus, müşterilerimizin hayatına değer katma misyonumuzun bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar, QNB Plus hakkında daha fazla bilgi alma, QNB Plus programına dahil olmak için gerekli koşullara ve programın sunduğu tüm ayrıcalıklara ulaşmak için https://www.qnb.com.tr/kendim-icin/diger-hizmetler-ve-urunler/qnb-plus-programi adresini ziyaret edebiliyor.