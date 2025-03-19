Sterlinin dolar karşısındaki yükselişi duraksayabilir

Zayıflayan dolar, sterlinin salı günü ve gece boyunca geçen kasım ayından bu yana ilk kez 1,30 doların üzerine çıkmasını sağladı.

Brown, özellikle cuma günü İngiltere ekonomisinde ocak ayında beklenmedik bir daralma olduğunu gösteren verilerin ardından, son kazançların duraklayabileceğini ifade etti.

Brown, "Veriler, Birleşik Krallık ekonomisinin karşı karşıya olduğu stagflasyonist zeminin acımasız da olsa yararlı bir hatırlatıcısı oldu” dedi.