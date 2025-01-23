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TSKB'de üst düzey atama

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Ozan Uyar'ı Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atadı.

Haber Merkezi
AA
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TSKB'de üst düzey atama
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'ndan (TSKB) Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, TSKB, Uyar'ın atama kararını duyurdu.

Ozan Uyar kimdir?

Eskişehir'de 1974 yılında doğan Uyar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Uyar, profesyonel kariyerine, 1997'de, Türkiye İş Bankası AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı.

Türkiye İş Bankası AŞ Ticari Krediler Tahsis Bölümü'nde 2006-2015 arasında Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak görev yapan Uyar, 2015'te Krediler Portföy Yönetimi Müdürü, 2017'de Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Müdürü, 2020'de Kurumsal Krediler Tahsis Müdürü ve 2021'de Proje Finansmanı Müdürü görevlerini üstlendi.

2022'den itibaren Türkiye İş Bankası AŞ kurumsal şubelerinde müdürlük görevini sürdüren Uyar, Kredi Tahsis, Finansal Analiz ve Kredi Operasyonları departmanlarından sorumlu olacak.

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