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Financial Times yazarı Rachman: ABD'yi analiz ettiğimizde çok endişe verici anlarda olduğumuzu söyleyebiliriz

Financial Times Kıdemli diploması Yazarı Gideon Rachman, rump'ın seçilmesinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "ABD'yi analiz ettiğimizde çok endişe verici anlarda olduğumuzu söylemek mümkün" dedi.

Haber Merkezi
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Financial Times yazarı Rachman: ABD'yi analiz ettiğimizde çok endişe verici anlarda olduğumuzu söyleyebiliriz
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Financial Times Kıdemli Diplomasi Yazarı Gideon Rachman, Dünya Ekonomik Forumu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın öncelikle içeriye sonra uluslararası unsurlara odaklanacağını dile getiren Rachman, “Trump'ın ABD, sınırlarını genişletmek istiyor dediğinde, koltuğumdan doğruldum” dedi. Grönland, Danimarka, Panama konularında agresif tutumları olduğunu dile getiren Rachman, Bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Rachman'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"ABD’yi analiz ettiğimizde çok endişe verici anlarda olduğumuzu söyleyebilirim"

Trump’ın yeniden seçilmesinin bir dönüm noktası olduğu değerlendirmesini yapan Rachman, “ABD’yi analiz ettiğimizde çok endişe verici anlarda olduğumuzu söyleyebilirim. Avrupa politika yapıcılarından biri, Trump’ın düşmanca bir tavır içinde olduğunu söyledi. Hiç öngörülmeyen biri karekter Trump. ABD çıkarlarına göre şekillenen bir dostluklar edinecek gibi görünüyor” dedi.

Bundan sonraki durumun iki yıl sonra görüleceğini dile getiren Rachman, Trump’ın ABD’yi zengin ve daha iyi yapacağını söylediğini piyasa yapıcılarının da buna inandığını ifade etti.

"Gazze’deki değişimde payı olduğunu düşünüyorum"

Rachman, Trump’ın savaşlar konusunda tavrına ilişkin olarak, “Trump'ın nasıl konuştuğuna bakıldığında şunu kabul ekmek gerekiyor. Gazze’deki değişimde payı olduğunu düşünüyorum. Ukrayna savaşını bitireceğini söylüyor, illa Trump yapıyor diye bunun kötü olduğunu söyleyemeyiz. Ancak genel olarak demokrasi ve uluslararası ilişkiler açısından çok iyi değil” değerlendirmesini yaptı.

Trump’ın eğer AB’ye baskı yaparsa, tarifeleri yükseltirse Avrupa’nın bataryasız ve güneş panelleri olmadan yapamayacağı için Çin’e dönmek durumunda kalacağına dikkat çeken Rachman bunun da korkunç bir hata olacağını dile getirdi.

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