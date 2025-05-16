ABD'de hedge fonlar Bitcoin ETF varlıklarını azalttı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimlere göre, ABD'de bazı yüksek profilli varlık yöneticileri, 2025'in ilk çeyreğinde kripto para biriminin fiyatındaki yüzde 12'lik düşüşün ortasında spot Bitcoin borsa yatırım fonlarındaki hisselerini azalttı.

Bu durum, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan önceki üç aylık 13-F dosyalarında gösterildiği üzere, varlık yöneticilerinin spot Bitcoin ETF'lerindeki varlıklarını tipik olarak artırdığı önceki çeyreklere göre bir değişime işaret ediyor.

Ocak 2024'te piyasaya çıkan spot Bitcoin ETF'leri artık daha karmaşık bir tablo çiziyor. Hedge fonları varlıklarını azaltırken, bazı finansal danışmanlık firmaları ve varlık fonları pozisyonlarını artırdı ya da yeniden dengeledi.

Bitwise Asset Manager'ın baş yatırım yetkilisi Matt Hougan, "İlk çeyrekte tanık olduğumuz şey, insanların Bitcoin vadeli işlemleri için ödedikleri primin çöküşüydü, bu da çok kazançlı bir temel ticaret oluşturmuştu" dedi.

Spot ve vadeli fiyatlar arasındaki farktan kâr etmek isteyen hedge fonların yüzde 15 civarında yıllık getiri elde edebildiğini söyleyen Hougan, "Ancak bu prim çöktü ve mart ayı sonunda en düşük seviyesine ulaştı. Bu yüzden hedge fonların varlıklarını azalttığını görmek beni şaşırtmadı" dedi.