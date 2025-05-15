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Belirsiz görünüm Bitcoin fiyatını da düşürdü

ABD-Çin arasında gümrük vergilerinin geçici olarak düşürülmesine yönelik anlaşmaya ilişkin ilk iyimserlik, süregelen belirsizlikler nedeniyle azalırken Bitcoin düştü.

Haber Merkezi
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Belirsiz görünüm Bitcoin fiyatını da düşürdü
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UBS Global Varlık Yönetimi analisti Mark Haefele, bu belirsiz görünümün piyasada daha fazla dalgalanmayı tetikleyebileceğini söyledi.

"Trump yönetimi, ilaç, kritik mineraller, kereste, bakır ve yarı iletkenler gibi belirli ürünlere yönelik gümrük tarifeleri için zemin hazırlıyor. Bu tarifelerin daha kalıcı olması ve stratejik sektörlere odaklandığı için daha az istisna ve ülke muafiyeti içermesi muhtemeldir" diyen Haefele, “Bu sektörlere uygulanacak %25'lik bir gümrük vergisinin ABD'nin efektif gümrük vergisi oranını 4 puan daha arttıracağını tahmin ediyoruz” dedi.

Bitcoin 1,45 düşüşle 100.076 dolara geriledi.

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