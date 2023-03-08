Bitci, 2023 planlarıyla ekosisteme yenilikler sunmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin yerli kripto para borsalarından Bitci, yeni yapılanma süreciyle birlikte ciddi bir ivme yakaladı. Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen Bitci Summit etkinliğinde 2023’e ilişkin plan ve stratejilerini kamuoyuyla paylaşan borsa, yılın ilk periyodunda kripto ekosisteminde attığı adımlarla öne çıkıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen hamlelerin yanı sıra önümüzdeki dönemde alınacak aksiyonlarına ilişkin çalışmalar da devam ediyor

2023’e ilişkin planlamalarını borsa geliştirmeleri, büyüme kampanyaları ve topluluk oluşumu başlıkları üzerine konumlandıran Bitci Borsa’nın, 2023 planları üç periyoda ayrıldı. İlk periyot içerisinde birçok yeni adım atan borsanın, önümüzdeki periyotta yapacağı hamlelere ilişkin çalışmaları devam ediyor.

Paymount EU ve EVOX iş birlikleri

2023’te yeni bir değişim sürecine giren kripto para borsası, bu dönemde birçok yeni gelişmeyi ekosistemle paylaştı. Bu kapsamda, dünyadaki en büyük ödeme sistemi şirketleri arasında yer alan Paymount EU ile iş birliğini duyuran borsa, küresel pazarlardaki etkinliği adına önemli bir adım attı. Anlaşma kapsamında Bitci’ye yapılacak yatırımların yanı sıra stratejik ortaklık da sağlanacağı bildirildi. Halihazırda dünyanın en büyük borsalarıyla ortaklık yürüten şirketin, Bitci’nin yeni yolculuğuna önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Bununla birlikte 2023’te kripto ekosisteminde yürüttüğü faaliyetlerin kapsamını genişletmeyi sürdüren borsa, kripto para danışmanlık platformu EVOX iş birliğiyle blockchain teknolojisi ve kripto paralara ilişkin bir eğitim programı başlattı. BitciEDU eğitim programıyla finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla her ay Bitci üyelerinden 500 kişiye kripto para eğitimi verilmesi planlanıyor.

Bitci Borsa’nın gelecek dönem planlamaları

Borsanın, yeni yol haritasında şeffaflık ve güvenilirlik ilkelerini merkeze alarak hareket edeceğini vurgulanırken, bu doğrultuda belirli periyotlarda rezerv kanıtı raporlarının yayınlanması planlanıyor. Bununla birlikte, şeffaflık politikaları kapsamında her periyot sonunda kullanıcı sayılarının açıklanacağı da ifade ediliyor.

Borsa geliştirmeleri dahilinde yapılacak yeni aplikasyon güncellemeleri ile ara yüz değişimi, bildirim gönderimi, karanlık mod, aydınlık mod, alarm entegrasyonu, stake opsiyonları ve stop loss gibi ayrıntılar daha da detaylandırılacak. Böylelikle yatırımcılara daha konforlu bir kullanıcı deneyimi sunulacak.

Topluluk oluşumu

Bu süreçte yeni kampanyalara ve sponsorluk çalışmalarına odaklanacak borsanın topluluk oluşumu özelinde önemli adımlar atması bekleniyor. Bitci Borsa CEO’su Ahmet Onur Yeygün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, BitciUni ağının oluşturulması adına çalışmaların sürdüğünü belirtirken; halihazırda Sabancı Üniversitesi ve Çankaya Üniversite gruplarıyla iletişim kurduklarını, yeni üniversitelerle iş birlikleri planlandıklarını ve ekosistemdeki kadın varlığının artırılması için de kadın toplulukları ile çalışmalar yürütüleceğini vurguladı.

Etkinlikler ve projeler

Önümüzdeki dönemde BitciTruck ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde gezilerek Bitci’nin vizyonu anlatılacak. Öte yandan, BitciSummer23 etkinlikleri ile yatırımcı buluşmaları gerçekleştirilecek, sosyal sorumluluk projeleri ile de toplum yararına çalışmalar yürütülecek.

Yeni listelemelere odaklanacak olan Bitci Borsa, kullanıcılarına sunduğu alternatifleri genişletmeye devam edecek. Nitelikli büyüme odaklı stratejilerin ön plana alındığı bu süreçte yeni kampanyalara ve iş birliklerine ağırlık verilecek.