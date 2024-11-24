Bitcoin 100 bin dolar rekorunu ne zaman kırar?

Trump’ın başkan seçilmesi ile kripto piyasasında “yeni bir başlangıç” beklentisi oluşurken, yatırımcılar arasında güçlü bir güven dalgası yayıldı. FED’in faiz indirimlerine başlaması, Çin’in ekonomik teşvik paketleriyle birleşince Bitcoin’e olan kurumsal ve bireysel ilgi hızla arttı.

CoinTR CEO’su Eşelioğlu, özellikle Trump’ın göreve gelmesiyle, Bitcoin’e yönelik talebin ciddi bir artış gösterdiğini ve bu fiyatın kısa sürede 100 bin dolar civarına ulaşmasında kilit rol oynadığını ifade etti.

Eşelioğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“MicroStrategy’nin devasa Bitcoin alımları ve ABD’de onaylanan spot Bitcoin ETF’lerinden gelen yoğun kurumsal yatırımlar, bu yükselişte belirleyici faktörler arasında yer aldı. Ancak Bitcoin’in 100 bin doları geçmesi ve üzerinde kalıcı olması birkaç kritik gelişmeye bağlı. İlk olarak FED ve diğer büyük merkez bankalarının faiz indirimlerine devam etmesi gerekiyor; aksi takdirde piyasa, destekleyici bir likidite ortamından yoksun kalabilir. İkinci olarak perakende yatırımcıların daha güçlü bir şekilde piyasaya girmesi, talep tarafını destekleyecektir. Eğer Bitcoin bu seviyede güçlü bir kalıcılık sağlarsa 130 bin ila 150 bin dolar aralığına doğru yeni bir yükseliş ivmesi kazanabilir. Ancak mevcut bölgedeki yoğun satış bloklarını kıramazsa yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir düzeltme yaşanması da muhtemel. Bitcoin’in bu seviyede tutunması yalnızca makroekonomik desteklerle değil, aynı zamanda piyasanın iç kendi dinamikleriyle de yakından ilişkili. Kalıcı bir boğa piyasası için kurumsal alımların devamı ve piyasa güveninin artışı kritik önemde olacaktır."