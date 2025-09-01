Bitcoin 2 ayın en düşük seviyesinde

Bitcoin, ABD teknoloji hisselerindeki düşüşün ardından 107 bin 304 dolar ile iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu düşüş, özellikle yarı iletken devi Nvidia'nın beklentilerin altında kalan gelir tahmini sonrası yatırımcı duyarlılığının zayıflamasıyla hızlandı.

Jefferies ekonomisti Mohit Kumar yayımladığı notta, yatırım bankasının yapay zeka döngüsünün henüz başlangıcında olması nedeniyle teknoloji sektörüne orta vadede olumlu baktığını belirtti. Ancak Kumar, "Son iki yılda tanık olduğumuz büyüme veya getirileri görmemiz pek olası değil" diyerek beklentileri düşürdü.

Bitcoin, şu sıralarda yüzde 1 civarında düşüşle 108 bin 71 dolardan işlem görüyor.