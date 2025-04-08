Bitcoin, belirsizliklerin ortasında 5 ayın dibinden dönmeye çabalıyor

Bitcoin, ABD gümrük tarifelerinin küresel ekonomik etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle artan riskten kaçınma eğiliminin tetiklediği bir önceki seanstaki keskin kayıpların ardından bir miktar toparlandı.

Bununla birlikte, Başkan Trump'ın geçen hafta ABD ticaret ortaklarına kapsamlı gümrük vergileri uygulama kararının ardından devam eden belirsizlikler nedeniyle tüccarlar temkinli davranmaya devam ederken kripto para birimi 79 bin dolar civarında kalmaya devam ediyor.

IBOSS Asset Management ekonomisti Rupert Thompson bir notunda, “Piyasa türbülansının hem tarifeler için oyunun sonu hem de ekonomiye verilen zararın miktarı açısından görünüm netleşene kadar önümüzdeki haftalarda ve aylarda devam edeceği neredeyse kesin görünüyor” dedi.

Bitcoin pazartesi günü 74.445 dolar ile beş ayın en düşük seviyesini gördükten sonra yüzde 0,2 artışla 79.088 dolarda işlem görüyor.