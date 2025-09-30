Bitcoin, bir haftanın en yüksek seviyesinden geriledi

  1. Ekonomim
Bitcoin fiyatları, bir gecede bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra geriledi.

Kripto para biriminin önceki kazançları, bir gecede ABD teknoloji hisselerindeki yükselişin ardından geldi. Ancak, ABD'li milletvekillerinin federal harcama tasarısını onaylamak için gece yarısına kadar süreleri olduğu ve aksi takdirde hükümetin kapanma riski olduğu için yatırımcılar temkinli davranmaya başladı.

Danske Bank analistleri, “Hafta sonu ve dünkü görüşmelerde sınırlı ilerleme kaydedilmesi, hükümetin kapanma olasılığını yüksek tuttu” dedi.

Bitcoin, gece boyunca 114.849 dolarlık en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra %0,32 düşüşle 113.986 dolara geriledi.

