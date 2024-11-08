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Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi rekor kırdı

ABD'de seçimi kripto yanlısı politikalar izleyeceğini söyleyen Donald Trump'ın kazanması yatırımcıların kriptolara yönelmelerini hızlandırdı.

Haber Merkezi
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Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi rekor kırdı
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Bitcoin fiyatı spot piyasada 76 bin doların üzerine çıkarken, 7 Kasım'da Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi rekor kırdı.

Bitcoin spot ETF'lerine 7 Kasım'da toplam 1 milyar 376 milyon dolar net giriş oldu. Sermaye girişinin en büyük bölümü BlackRock ETF'i IBIT'e yaşandı. IBIT'e tek günde 1,12 milyar dolar net giriş oldu ve bu da rekor olarak kayıtlara geçti.

Ethereum spot ETF'lerine toplam 79,74 milyon dolar net giriş oldu ve bu da tarihteki üçüncü en yüksek tek günlük net giriş oldu.

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