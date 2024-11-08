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Bitcoin, bu hafta ikinci kez rekor kırdı

ABD seçimlerini, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasıyla rekor kıran Bitcoin, Fed'in faiz indirmesinin ardından rekor tazeledi. Bitcoin, bu hafta ikinci kez rekor kırdı.

Haber Merkezi
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Bitcoin, bu hafta ikinci kez rekor kırdı
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Kripto para piyasası Fed'in faiz kararı sonrası bu hafta ikinci kez rekor kırdı.

Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, Fed’in ABD seçimleri sonrası ilk toplantısında politika faizini 25 baz puan indirmesinin ardından 76 bin 956 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Tekrar gerileme gösteren Bitcoin, şu anda 75 bin 928 dolardan işlem görüyor.

ABD seçimlerini, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazanmasıyla kripto para piyasası yükselişe geçmişti.

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