Kripto para şirketi CEO'su fidye için kaçırıldı

Toronto'da kripto para sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin CEO’su, çarşamba günü akşam saatlerinde kaçırıldı ve 1 milyon dolarlık fidye karşılığında serbest bırakıldı. Toronto Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay University Avenue ile Richmond Street W. civarında yaşandı.

Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadesine göre, şüpheliler CEO’yu zorla bir araca bindirerek para talep etti. Yetkililer, adamın daha sonra Etobicoke'daki Centennial Park'ta zarar görmeden bulunduğunu belirtti.

Fidye ödendi, serbest bırakıldı

CBC Toronto'nun elde ettiği bilgilere göre, kaçırılan kişinin Toronto merkezli finans firması WonderFi'nin Başkanı ve CEO’su Dean Skurka olduğu açıklandı. Skurka, elektronik ortamda ödenen fidyenin ardından serbest bırakıldı.

Müşteri verileri ve fonlar bu olaydan etkilenmedi

Skurka, CBC’ye gönderdiği e-postada “Güvendeyim ve tüm WonderFi çalışanlarının güvenliği bizim için bir öncelik” ifadelerini kullanarak müşteri verileri ve fonlarının bu olaydan etkilenmediğini belirtti.

Kripto paralardaki yükseliş hırsızlar için çekici bir alana dönüştü

Kripto para güvenliği uzmanı ve Casa firmasının güvenlikten sorumlu yetkilisi Jameson Lopp, Skurka'nın kaçırılmasının kripto para kullanıcılarına yönelik fiziksel saldırılardan biri olduğunu ifade etti.

Suçlular kripto para sahiplerine saldırıyor

Lopp, kripto para fiyatlarının artışıyla birlikte bu tür olayların da arttığını belirterek, suçluların kripto para sahiplerine saldırarak getiri elde etme eğilimi gösterdiğini söyledi.

Rekor yükselişler suçları tetikliyor

Özellikle Bitcoin gibi kripto paraların fiyatında yaşanan rekor yükselişlerin, bu tür suçları tetiklediğine dikkat çeken Lopp, “Kripto paralar taşınması ve el konulması bankalara kıyasla çok daha kolay olan varlıklar. Yüksek profilli birçok kişi bile risk seviyelerine uygun güvenlik ve gizlilik önlemlerine sahip değil” dedi.

WonderFi, olay günü üçüncü çeyrek kazanç raporlarını açıklayarak 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 153’lük bir artış sağladığını duyurmuştu.