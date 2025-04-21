Bitcoin yükselişe geçti, vergi açıklamalarından sonraki en yüksek seviyesini gördü

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma çabalarına yönelik yeniden alevlenen endişeler, doların değer kaybetmesine yol açarken Bitcoin, “Liberation Day” (Kurtuluş Günü) olarak anılan vergi açıklamalarından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bloomberg verilerine göre, pazartesi sabahı Singapur’da Bitcoin yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak 87.600 doların üzerine çıktı.

Bu artış ile Bitcoin, Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri sonrası yaşanan kayıplarının büyük kısmını telafi etti ve küresel piyasalarda yaşanan çalkantıya rağmen kripto para piyasasında toparlanma sinyali verdi.