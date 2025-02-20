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Bitcoin’de kısa pozisyonlar korunuyor

Bitcoin'de yükseliş beklentileri canlı kalsa da düşüş beklentisiyle alınan kısa pozisyonlar korunuyor.

Haber Merkezi
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Bitcoin’de kısa pozisyonlar korunuyor
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Bitcoin, ABD seçimleri ardından hızlı bir yükseliş gösterse de 100 bin doların altında kalmaya devam ediyor. Daha dar bir aralıkta işlem gören kripto para birimi, geçen ay ulaştığı rekor seviyelerdeki konsolidasyonunun ardından son zamanlarda sürekli bir değer kazanma mücadelesi verdi.

Trump’ın başkanlığı yönetiminde daha kripto dostu politikalara yönelik piyasa iyimserliği, Bitcoin'i 20 Ocak'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109 bin 71 dolara çıkardı. Ancak o zamandan beri gevşeyen Bitcoin, yüzde 0,8 artışla 97.372 dolardan işlem görüyor.

Tickmill Group'tan Patrick Munnelly, en son CFTC verilerinin Bitcoin'in düşüşüne yönelik 357 sözleşmeden oluşan net bir kısa pozisyonların koruduğunu gösterdiğini söylüyor.

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