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Bitcoin’de Trump’ın rezerv planıyla dalgalanma sürüyor

Trump'ın Bitcoin rezerv planının ardından Bitcoin'de dalgalanma devam ediyor.

Haber Merkezi
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Bitcoin’de Trump’ın rezerv planıyla dalgalanma sürüyor
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Trump'ın ABD için stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmak üzere imzaladığı idari emrin ardından dünyanın en büyük kripto para biriminin fiyatındaki dalgalanma devam ediyor.

Rezervin, cezai ve sivil el koyma davalarında ele geçirilen madeni paralarla finanse edilecek olması ve ABD hükümetinin daha fazla Bitcoin satın alma planı olmaması keskin hareketlerin yaşanmasına yol açıyor.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte 80085,52 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda ise yüzde 435 kayıpla 82516,8 dolarda.

Bitcoin fiyatın son 3 ayda yüzde 14,87 geriledi, ancak hala 6 ay öncesinin yüzde 43,33 üzerinde.

Ethereum yüzde 3,02 düşüşle 2075,60 dolardan işlem görüyor.

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