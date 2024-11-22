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Bitcoin'in yükselişi hız kesmiyor: 100 bin dolara dayandı

ABD'de Donald Trump'ın seçim zaferi ile başlayan kripto rallisi hız kesmeden sürüyor. Bitcoin, rekor seviyesini 99 bin 105 dolara taşıdı. Bitcoin, yüzde 1'lik artış yaşaması halinde 100 bin dolar sınırına ulaşacak.

Haber Merkezi
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Bitcoin'in yükselişi hız kesmiyor: 100 bin dolara dayandı
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ABD'de Donald Trump zaferinin ardından başlayan kripto rallisi hız kesmeden sürüyor.

Bitcoin, zirve seviyesini 99 bin 105 dolara kadar taşıyarak rekor tazeledi. Bitcoin, yüzde 1'lik daha yükseliş yaşaması halinde kritik eşik olarak görülen 100 bin dolara ulaşacak.

Bitcoin, kasım ayının ilk gününde bu yana yüzde 40'lık artış gösterdi. Piyasanın toplam değeri 3,3 trilyon doları aşarak zirveyi gördü.

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