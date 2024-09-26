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Borsalarda listelenen Hamster Kombat çakıldı! Çekim işlemlerine 1 saat dayanabildi

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın dokun-kazan Web3 oyunu Hamster Kombat borsalarda listelendi. İşlem görmesinden kısa bir süre sonra HMSTR airdrop'undan çekim işlemleri başladı. Popüler token fiyatı hızla düşerek dibi gördü.

Haber Merkezi
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Borsalarda listelenen Hamster Kombat çakıldı! Çekim işlemlerine 1 saat dayanabildi
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Telegram’da popüler olan dokun kazan Web3 oyunu Hamster Kombat borsalarda listelenmesinden kısa bir süre sonra dibi gördü.

Para çekme işlemleri zayıflattı

Hamster Kombat, HMSTR alım-satım işlemlerinin başladığını resmi olarak duyurmak için X paylaşımı yaptı. Listeleme haberi, Hamster'ın HMSTR airdrop'u sonrası çekim işlemlerinin başladıktan kısa bir süre sonra geldi.

HMSTR fiyatı bir saat içinde yüzde 10 düştü

CoinGecko verilerine göre, haberler yankı bulurken HMSTR bir saat içinde yüzde 10'a varan bir düşüş yaşadı.

Verilere göre, HMSTR'nin değeri son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 30 düşerek 0,012 dolardan 0,0087 dolara geriledi.

Büyük kripto borsalarından işlem görüyor

Hamster Kombat'ın resmi paylaşımlarına göre token artık Binance ve HashKey gibi büyük kripto borsalarında işlem görüyor.

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