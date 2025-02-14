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Coinbase’in karı kripto rallisiyle iki kattan fazla arttı

Coinbase karını, ABD seçimleri sonrası yaşanan kripto rallisinin etkisiyle yüzde 130'dan fazla artırdı.

Haber Merkezi
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Coinbase’in karı kripto rallisiyle iki kattan fazla arttı
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Coinbase, beklenenden daha iyi dördüncü çeyrek sonuçları açıkladı. Açıklanan sonuçlar son üç yıldaki en büyük çeyrek karı olarak kayıtlara geçti.

Coinbase hisse senedi fiyatı seans sonrası işlemlerde yüzde 2 arttı.

Coinbase dördüncü çeyrekte hisse başına 4,68 dolar kar elde etti. Gelirleri ise 2,27 milyar dolar oldru. Analistler hisse başına 1,81 dolar kar ve 1,88 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Kripto para alım satımı için ABD'nin en büyük pazarını işleten Coinbase, bir önceki yılın aynı dönemindeki 273 milyon dolar veya hisse başına 1,04 dolar kar açıklamıştı. Şirket'in gelirleri de geçen yılın aynı döneminde 953,8 milyon dolar seviyesindeydi.

StreetAccount'a göre, işlem geliri geçen yıla göre iki kattan fazla artarak 1,56 milyar dolara ulaştı ve analistlerin 1,29 milyar dolarlık tahminlerini aştı. Toplam işlem hacmi bir önceki yıla göre yüzde 185 artarak 439 milyar dolar oldu. Bireysel yatırımcıların işlem hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 224 artarken, kurumsal işlem hacmi yüzde 176 arttı.

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