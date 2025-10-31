Coinbase'in üçüncü çeyrek karı beklentileri aştı

Coinbase Global, dijital varlıklardaki artan oynaklığın işlem hacimlerini yükseltmesiyle üçüncü çeyrekte analist tahminlerini aşan kar açıkladı.

Dijital varlıklar temmuzda ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto dostu politikalarıyla yükselirken, Bitcoin yeni zirvelere ulaştı. Ancak sonraki ay gelen zayıf ekonomik veriler resesyon endişelerini artırarak sektörde satış dalgası yarattı. Coinbase gibi borsalar, oynaklık dönemlerinde artan işlem gelirlerinden fayda sağlıyor.

Şirketin işlem gelirleri bir önceki yılın aynı dönemindeki 572,5 milyon dolardan 1,05 milyar dolara yükseldi. 30 Eylül’de sona eren çeyrekte net kâr 432,6 milyon dolar, hisse başına 1,50 dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 75,5 milyon dolar veya hisse başına 28 sentti. Analistler 1,06 dolarlık kar bekliyordu.

Coinbase, çeyrek dönem içinde Deribit satın alımını tamamlayarak türev ürünler pazarındaki konumunu güçlendirdi. Finans Direktörü Alesia Haas, Deribit’in opsiyonlarda yüzde 75’in üzerinde pazar payına sahip olduğunu belirtti.

Abonelik ve hizmet gelirleri yüzde 34,3 artışla 746,7 milyon dolara, stablecoin gelirleri ise 354,7 milyon dolara yükseldi. Şirket, stablecoin kullanımının ödeme ve hazine yönetimi alanlarında kurumsal talep ile artmaya devam edeceğini açıkladı.