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Dünyanın en büyük fonundan 'Bitcoin' hamlesi!

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock, Avrupa'da doğrudan Bitcoin'e bağlı bir borsa yatırım ürününü listelemeye hazırlanıyor. Planlar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, fon muhtemelen İsviçre'de yerleşik olacak.

Haber Merkezi
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Dünyanın en büyük fonundan 'Bitcoin' hamlesi!
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BlackRock, 58 milyar dolarlık Bitcoin ABD borsa yatırım fonunun (ETF) başarısının ardından, Avrupa'da doğrudan Bitcoin'e bağlı bir borsa yatırım ürününü (ETP) listelemeye hazırlanıyor.

Planlar hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, fon muhtemelen İsviçre'de yerleşik olacak. BlackRock'ın bu ay içinde fonu pazarlamaya başlayabileceği ifade edildi.

Kripto paralarla bağlantılı ETP'ler yıllardır Avrupa borsalarında işlem görürken, yeni Fon BlackRock'ın Kuzey Amerika dışındaki ilk kripto bağlantılı ETP'si (borsa yatırım ürünü) olacak.

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