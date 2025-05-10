Ethereum'da tarihi zirve! Son 24 saatte yüzde 20 yükseldi

Karar'ın haberine göre Ethereum, son 24 saatte yüzde 20’lik tarihi bir yükseliş kaydederek 2.331 dolarla yılın en büyük günlük kazançlarından birine imza attı. Bu hızlı artışta, vadeli işlemlerdeki yoğun faaliyet ve agresif kısa pozisyon tasfiyeleri etkili oldu. Makroekonomik dalgalanmaların sürdüğü ortamda Ethereum’un son bir aydaki performansı, teknik ve zincir üstü verilerin analiz edildiği “spectrum” endeksine göre bir trend dönüşünün sinyallerini veriyor.

"Ethereum vadeli işlem hacmi bir günde yüzde 184 arttı"

Veri analiz platformu Coinglass’a göre Ethereum vadeli işlem hacmi bir günde yüzde 184 arttı. Aynı süre içinde açık pozisyon miktarı da yüzde 20 yükseldi. Kısa pozisyonlarda ise 265 milyon doları aşan tasfiye gerçekleşti. Bu gelişme, satış baskısını azaltarak fiyat artışını hızlandırdı. Açık pozisyonlardaki artışın fiyatla birlikte yükselmesi, sadece mevcut pozisyonların kapanmadığını, aynı zamanda yeni uzun pozisyonların açıldığını ve piyasaya taze sermaye girişini gösteriyor.

Ethereum fiyatı, 1.950 dolarlık destek seviyesini aştı

Ethereum fiyatı, nisan ayından bu yana koruduğu yükselen kanalın dışına çıkarak 1.950 dolarlık destek seviyesini aştı ve 2.200 doların üzerine tırmandı. 1.907 dolardaki 50 periyotluk üssel hareketli ortalama (EMA), kanalın alt sınırıyla örtüşerek güçlü bir destek sağladı. Bir sonraki direnç seviyeleri 2.386 ve 2.550 dolar olarak öne çıkıyor. Ancak teknik göstergelerden MACD, aşırı alım bölgesine işaret ediyor; bu da kısa vadede bir düzeltme olasılığına işaret ediyor. 2.232 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi, yükselişin sağlıklı bir tabana oturmasını sağlayabilir. Bu desteğin korunamaması durumunda fiyatın 2.101 dolara kadar geri çekilme riski bulunuyor.

CryptoQuant’ın zincir üstü verilerine göre Ethereum, ETH/BTC piyasa değeri/gerçekleşmiş değer (MVRV) oranı açısından 2019’dan bu yana Bitcoin’e kıyasla en düşük seviyesinde işlem görüyor. Bu tür bir değerleme farkı, geçmişte Ethereum’un Bitcoin karşısında üstün performans gösterdiği dönemlere denk gelmişti. Piyasalarda artan volatiliteyle birlikte yatırımcıların altcoin’lere yönelmesi, Ethereum’un tekrar öne çıkmasını sağlayabilir.

Ethereum yükselişini sürdürecek mi?

Teknik kırılım gerçekleşmiş olsa da, Ethereum fiyat hareketi küresel ekonomik belirsizliklerin gölgesinde ilerliyor. ABD ile Çin arasında süregelen jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkı para politikalarından çıkışa ilişkin net bir adım atmaması, yatırımcı güvenini baskılamaya devam ediyor. Bu koşullar gevşemediği sürece, Ethereum’un yükselişi sekteye uğrayabilir.

Ethereum, aylık bazda yüzde 54 değer kazanmış olsa da, yıl başından bu yana hâlâ yüzde 26 ekside. Ancak son yükselişle birlikte önemli direnç seviyeleri aşılmış durumda. Yükselişin kalıcı olabilmesi için fiyatın 2.000 dolar üzerinde istikrar kazanması ve ETH/BTC oranındaki makasın daralması kritik önem taşıyor.