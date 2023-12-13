Geri sayım başladı: Bitcoin’de yeni bir 'boğa piyasası' başlar mı?

Yaklaşık olarak her 4 yılda bir gerçekleşen ve Bitcoin madenciliği sürecinde blok başına ödülleri yarıya indiren Bitcoin yarılanmasına (halving) 140 günden az kaldı. Bugüne dek Bitcoin fiyatına orta ve uzun vadede olumlu etki eden olayın Nisan 2024’te olacağı bilinirken, halving’e dair ilk değerlendirmeler de gelmeye başladı.

2023’ü pek çok varlığa ve hisse senedine göre daha iyi performansla kapatan kripto para birimlerinden Bitcoin, yükseliş ve düşüşleriyle manşetlerinden inmezken, 2024’teki Bitcoin yarılanmasının kripto gündeminde önemli bir yer tutacağı gerçeği de belirginleşmeye başladı. Nisan 2024 itibarıyla tamamlanması beklenen ve Bitcoin madenciliğinden elde edilen ödülleri yarı yarıya indiren Bitcoin yarılanmasına 140 günden az kaldı. Ukrayna merkezli kripto para borsası ve Trabzonspor, FC Barcelona gibi kulüplerin resmi kripto para ortağı WhiteBIT, Bitcoin yarılanmasına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

“Halving, Bitcoin’deki enflasyonu önlüyor”

Bitcoin, bir kişi ya da topluluk olan Satoshi Nakamoto tarafından, yeni Bitcoin’leri bloklara ekleyen madencilerin ödüllendirileceği bir yaklaşımla geliştirildi. Bitcoin'in temelleri, madencilerin karmaşık matematik problemlerini çözerek kazanabilecekleri bu ödüllerin her 210 bin bloktan sonra yarı yarıya azaltılmasını öngörecek şekilde atıldı.

WhiteBIT Kurucusu Volodymyr Nosov tarafından yapılan açıklamada yarılanmanın detayları paylaşıldı: “Her dört yılda bir gerçekleşen halving’in, Bitcoin'in kısıtlı arzının doğası. Bu sayede Bitcoin’in enflasyona karşı dirençli bir dijital varlık halini alıyor, madencilik ödüllerinin azalmasının, daha az verimli çalışanların madencilik işinden vazgeçmesini ve havuzlara katılmasını hızlanıyor. Bu sayede kripto para piyasasının bütünlüğü sağlanıyor.”

Üç yarılanmayı da boğa piyasası izledi

Bitcoin’de ilk yarılanmanın Kasım 2012’de gerçekleştiğini hatırlatan Volodymyr Nosov, “2012’nin sonuna kadar Bitcoin fiyatında dikkate değer bir gelişme görülmese de, kripto para birimlerinin piyasa değeri açısından en büyüğü 2013 yılını 1000 doların üzerinde tamamladı. Temmuz 2016’da ikinci yarılanma gerçekleşti. Bitcoin tarihinin en kritik boğa koşularından biri de bu yarılanmayı takip eden yılda yani 2017’de görüldü. O yılı yaklaşık 11 bin dolar seviyesinde tamamlayan Bitcoin’in bu yükselişi, bir sonraki yarılanmaya kadar sürdü. 11 Mayıs 2020’de gerçekleştirilen üçüncü yarılanmada da Bitcoin fiyatı yükseliş trendi gösterdi. Fakat esas artış, 2021’de gerçekleşti. WhiteBIT olarak, kripto yatırımcıların benzer bir senaryo ile 2024-2025’te gerçekleşmesini olanaklı görüyoruz” dedi.

Müşteri varlıklarının yüzde 96'sını soğuk cüzdanlarda tutuyor

WhiteBIT tarafından paylaşılan bilgilendirmede, Bitcoin yarılanmasının kripto para topluluğu için en kritik olaylardan biri olduğuna ve Bitcoin için uzun vadeli yatırım düşünenlerin bu kavramın nasıl çalıştığını anlamasının önemine dikkat çekildi. Bitcoin'in kripto para birimlerinin amiral gemisi olduğu ve bu sebeple her kripto para borsasından alınabileceği ifade edilirken, güvenlik konusuna da vurgu yapıldı.

Ukrayna'da kurulan ve savaşa rağmen Avrupa'nın en büyük kripto para borsalarından birine dönüşen WhiteBIT olarak, müşteri varlıklarının yüzde 96'sını soğuk cüzdanlarda saklayan kripto para borsasının web uygulama güvenlik duvarı gibi güvenlik teknolojileri, siber güvenlik şirketi Hacken.io tarafından 2022'de yüksek seviyede koruma sağladıkları yönünde onaylandı. Bu noktada yatırımcıların, kolay Bitcoin alım satımı yapabilecekleri, lira, dolar, euro ve diğer itibari para birimleriyle işlem gerçekleştirebilecekleri kripto para borsalarını tercih etmeleri önerildi.