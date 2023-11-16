Güçlü yükselmişti: Bitcoin yeniden düşüşe geçti

İSTANBUL / EKONOMİ

Kripto para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Bitcoin fiyatları, geçtiğimiz hafta Bitcoin ETF'lerine resmi onay geleceğine yönelik beklentilerinin artmasıyla 38 bin doları aşarak 18 ayın en yüksek seviyeye çıkarken, sonrasında gelen kâr satışlarıyla 34 binli seviyelere kadar gerilemişti. Lider kripto para birimi, dünkü işlemlerde yeniden sert bir yükseliş yaşadı ve 35 bin dolar seviyesinden 38 bin dolara kadar tırmandı. Bu yükselişi ABD enflasyonunda beklentilerden de iyi gelen yavaşlama ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin’e dayalı borsa yatırım fonu’nu (ETF) onaylayabileceğine yönelik beklentiler destekledi.

En popüler kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) fiyatları, saat 17.50 itibarıyla yüzde 2,14 düşüşle 36 bin 736 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin son 7 günlük işlemlerde yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken; piyasa değeri 718 milyar dolar oldu.

İşlem hacmi en yüksek ikinci kripto para birimi olan Ethereum (ETH) ise, 2000 doların üzerindeki seyrine devam ediyor. Şu dakikalarda dünkü kapanışına göre, yaklaşık yüzde 0,85 düşüşle 2 bin 27 dolarda hareket ediyor. ETH, son 7 gün içerisinde ise, yüzde 4 yükseldi.

Küresel bazda kripto paraların piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,28 oranında değer kazanarak 1,41 trilyon dolara yükseldi.

Kripto para piyasasında neler oluyor?

Alper Samet Yorak - Bitay Araştırma Departmanı Analisti

Salı günü ABD enflasyon verisinin beklenenden olumlu gelmesinin ardından piyasada ağırlıkta bulunan long işlemleri tasfiye edildi ve Bitcoin 34.800 dolar seviyelerine kadar iğne attı. Daha sonra ise dün akşam saatlerinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, onaylanması muhtemel görülen spot Bitcoin ETF ile ilgili başvurulardan birini bir kez daha erteledi.

Dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada SEC, Hashdex’in mevcut Bitcoin vadeli ETF’ini spot Bitcoin ETF’ine dönüştürme başvurusuna yönelik kararını önümüzdeki yıla ertelediğini duyurdu. Bir diğer kararda ise, Grayscale’nin Ethereum vadeli ETF’ini de aynı şekilde önümüzdeki yıla ertelendiği bilgisi paylaşıldı. Kararlar ise piyasaya olumsuz etki etmedi. Genel olarak bu konuyla ilgili dikkatler BlackRock gibi dev yatırım şirketlerinin de dahil olduğu spot Bitcoin ETF başvurularına çevrilmiş durumda. Son zamanlarda önünde sonunda SEC’in bu kararı onaylayacağına yönelik bir görüş birliği oluşmuş durumda ve ek olarak Bloomberg analistleri de 2024’ün ilk çeyreğinde bunun onaylanacağı konusunda oldukça iyimser beklentilere sahipler.

Kısa vadede Bitcoin için 38.000 dolar bölgesi bir kez daha ara direnç noktası olarak öne çıkarken bu bölge Mayıs 2022 tarihinden bu yana Bitcoin’in ulaştığı en yüksek değer olarak da öne çıkıyor. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,44 trilyon dolara yükselirken günlük hacim verisi ise 70 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Bugün makro tarafta Fed üyesi Barr konuşacak ve ABD işsizlik haklarından yararlanma başvurusu gelecek. Her ne kadar piyasaya ciddi etkisi beklenmese de yüksek bir işsizlik hakları başvurusu verisi Fed’in faiz artırım sürecini bitirdiğini teyit eden bir veri olarak öne çıkabilir.

Bu gelişmelerle güçlü bir yükseliş ile güne başlarken RNDR, QI, AVAX, AMP ve YFI yeni günün en çok yükselen kripto paraları oldular.