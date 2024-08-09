İstanbul Blockchain Week 3. kez kripto ekosistemini bir araya getirmeye hazırlanıyor

3. kez kapılarını açmaya hazırlanan Istanbul Blockchain Week’te bu yılın teması “Teknolojinin Geleceğini Keşfedin” olacak. 13-14 Ağustos tarihlerinde Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan etkinlikte; 2 gün boyunca 50’den fazla sektörel katılımcı, etkinliğin ana sahnesinde panellere ve samimi sohbetlerde yer alacak. Web3’ün en önemli isimlerini ve kanaat önderlerini bir araya getiren etkinliğin bu seneki konuşmacı kadrosunda ise Animoca Brands Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Yat Siu, TON Foundation Global İş Geliştirme Yöneticisi Ömür Çataltepe, Arkham Intelligence Kurucu Ortağı ve CEO’su Miguel Morel, MultiversX Kurucu Ortağı ve CEO’su Benjamin Micu, Mantra ve Soma.Finance CEO’su ve Kurucu Ortağı John Mullin, Bitpace CEO’su ve Kurucu Ortağı Anıl Öncü ve EY Türkiye Blokzincir Bölüm Lideri Esra Özdemir gibi birçok önemli isim yer alıyor.

Önde gelen Web3 PR & Pazarlama ajansı EAK Digital tarafından düzenlenen Istanbul Blockchain Week’in isim sponsoru ise sektörün en önemli blokchain bilgilendirme ve on-chain analiz firması Arkham Intelligence oldu.

“Etkinlikteki herkes değerli bilgilere ulaşabilecek”

İstanbul’da global kripto ekosistemiyle bir araya gelecekleri için heyecanlı olduklarını belirten Istanbul Blockchain Week Kurucusu Erhan Korhaliller, “Istanbul Blockchain Week yeniden çok geniş bir yelpazede konuşmacı, sponsor, medya üyesi ve katılımcıyı bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim yaşatacak. W3E Expo’daki oyun turnuvalarından, Animoca Brands Yönetim Kurulu Başkanı’nın paylaşacağı yatırım bilgilerine kadar etkinlikteki herkes değerli bilgilere ulaşabilecek.” dedi.

Etkinlikte farklı alanlarda eşzamanlı olarak pek çok farklı aktivite gerçekleşecek. İnovasyon Sahnesi’nde değişik konularda tartışmalar, sohbetler ve çalışmalar yapılırken yoğun sergi alanında marka ve firmalar son geliştirdikleri çözümleri sergileyecekler. IBW isim sponsoru Arkham’ın yanı sıra etkinliği destekleyen diğer önde gelen firmalar ise şu şekilde:

Casper, GCB, MultiversX, Artiffine, Sui, Avalance, TecNodes Network, CoinEx, EMCD, Diamante Blockchain, HTX, Gate.TR, Manta Network, Partisia Blockchain, Dark Machine, IoTeX, Future Blockchain Summit, Waves, Crypto Oasis, Storm ve QEVM.

W3E Gaming

Istanbul Blockchain Week aynı zamanda bölgenin en büyük Web3 oyun etkinliği olan W3Expo’ya ve W3E Gaming’e ev sahipliği yapıyor. Oyun dünyasındaki son yenilikleri merakla takip eden bir oyuncu nüfusu olan Türkiye’nin aynı zamanda zengin bir espor ve mobil oyun geçmişi bulunuyor. W3E Gaming alanında katılımcılar adrenalin dolu Web3 espor dünyasına giriş yapıp oyun demolarını, turnuvaları ve uzman görüşlerini deneyimleyebilecekler.

Önde gelen Web3 oyunları ve oyun platformlarından gelen konuşmacılarıyla W3Expo içerikleri oyun dünyasının en güncel ve popüler konularına eğiliyor. Uzmanlar dijital varlıklar ve token’lar, espordaki yenilikler, sosyal topluluklar ve blokzincir oyunlarının avantajları gibi konularda görüşlerini ve sektördeki son yenilikleri paylaşacaklar. Etkinlikte konuşmacı olarak; Dark Machine, Scape, Farcana, WEMIX, Elympics, Soulbound ve Whalepass yöneticileri de bulunacak.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan W3E Takım Lideri Damian Bartlett, “Son aylarda, oyunlar Web3’ün ana akım tarafından kabul görmesi için en kolay platform olarak tanımlanmaya başladı. Bu konsepti gerçeğe çevirme konusunda çok heyecanlıyız. Katılımcılar bu sektörün müthiş potansiyelini keşfetmenin yanı sıra, eğlenceli deneyimler ve yepyeni bilgilerle etkinlikten ayrılacaklar.” dedi.