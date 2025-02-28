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Kripto para borsalarının hatası vatandaşa vergi olarak döndü

Kripto para ödemelerinin sistemde kira geliri olarak görünmesi üzerine birçok kullanıcı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ‘Kira Gelir Vergisi’ne tabi olduğu yönünde SMS almaya başladı.

Ali Şahin
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Kripto para borsalarının hatası vatandaşa vergi olarak döndü
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ALİ ŞAHİN/BURSA
Kripto paralar tarafındaki yatırım iştahı Bitcoin’in yükselişi ile yeniden ivme kazanırken, Türkiye’deki bazı yatırımcılar ülkemizde faaliyet gösteren bazı kripto para borsalarındaki hata nedeniyle kira geliri elde etmiş olarak gözüktü. Gelir İdaresi Başkanlığı (GIB) tarafından çok sayıda kullanıcıya 'Kira Gelir Vergisi'ne tabi olduklarına dair mesaj gönderilmesinin ardından fark edilen hata ile ilgili, Türkiye’deki kripto para borsaları resmi açıklamalar yayınlamasa da canlı destek bölümünden kullanıcılara konu ile ilgili çalıştıklarının bilgisini içeren bilgiler paylaşmaya başladı.
Son 4 yıllık zaman diliminde yapılan çekimlerin bazılarının “kira ödemesi” şeklinde yapıldığı ve bunun da sistemlerde kira geliri olarak yansıdığı değerlendirilirken Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Konuyla ilgili birçok kullanıcı da sosyal medya hesapları üzerinden durumu şikayet edici mesajlar paylaşmaya başladı. 

Sorgulama nasıl yapılır?

Gelir idaresi Başkanlığı’ndan SMS ile bilgilendirilenler, E-Devlet üzerinden dijital vergi dairesine giderek arama kısmına “kira gelirlerim” yazmaları sonucu gösterilen hizmet üzerinden 2024 yılı kira gelirlerinin hangi işlem sonucu olduğunu öğrenebilir ya da bağlı bulundukları vergi daireleriyle iletişime geçebilirler.

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