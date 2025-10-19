  1. Ekonomim
YouTube fenomeni MrBeast, hayran kitlesinin de desteğini alacağını düşünerek mobil telefon hizmeti ve kripto para girişimi kurmaya karar verdi.

MrBeast'ten yeni hamle: Kripto para girişimi kuruyor
Hem tekil hem de kurumsal olarak YouTube platformunun en çok aboneye sahip içerik üreticisi haline gelen James “Jimmy” Donaldson (MrBeast), mobil telefon hizmeti hamlesinin ardından şimdi de kripto para girişimi kuruyor. 

MrBeast Financial geliyor

Donanımhaber'in aktardığına göre, ABD Patent Ofisi’ne başvuru yapan Beast Holdings, LLC, MrBeast Financial girişimini çevrim içi bankacılık, merkeziyetsiz borsalar üzerinden kripto para alışverişi ve yatırım bankacılığı hizmetleri olarak tanımlıyor. 

