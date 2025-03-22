SEC ile uzun süren savaş Ripple zaferiyle sona eriyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto endüstrisine karşı yıllardır süren mücadelesi sona ermiş görünüyor.

Son bölüm çarşamba günü Ripple'ın SEC'in şirkete karşı açtığı dört yıllık davayı resmen düşürdüğünü açıklamasıyla kapandı.

Jay Clayton'ın SEC başkanı olarak son gününde açılan dava, Ripple'ı XRP tokenini bir menkul kıymet olarak kaydettirmeden satarak 1,3 milyar dolar toplamakla suçluyordu.

Kripto şirketleri ve borsaları Coinbase, Kraken, Robinhood, Binance ve OpenSea daha önce açılan davaların ya da soruşturmaların düştüğünü, çözüldüğünü ya da beklemeye alındığını görmüştü.

Ripple Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Ripple, SEC'in ABD'deki kriptoyu yaptırım yoluyla yok etme planlarına büyük bir darbe vurarak, temel yasal sorularla mücadele eden ve kazanan şirket olarak tek başına duruyor. SEC şimdi bizim davamızla ilgili temyiz başvurusundan vazgeçti. Uygun bir ironi olarak, Ripple açtıkları ilk büyük davaydı ve şimdi vazgeçtikleri son dava olacak" dedi.