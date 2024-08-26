SPK kripto varlık hizmeti veremeyecek 64 kişi ve kuruluşu açıkladı: 5 iş günleri var
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcı başvuruları işlemden kaldırılan ve işleme alınmayan platformlar listesini yayımladı. Söz konusu 64 kişi ve kuruluş, 5 iş günü içerisinde kripto varlık hizmeti sağlamayı durduracak.
Cnbc-e'de yer alan habere göre Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcı başvurularından 32'sini işlemden kaldırdı, 32 başvuruyu ise işleme almadı.
SPK’dan yapılan açıklamaya göre 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak faaliyet belgesi almak isteyenlerin başvurusuna ilişkin son durumlar paylaşıldı.
5 iş günü içerisinde işlemlerine son vermeleri gerekiyor
7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikler doğrultusunda, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yasal uyum süreçlerini tamamlamaları gerektiğini vurgulayan SPK söz konusu 64 kişi ve kuruluşun işlemlerine 5 iş günü içerisinde son vermesi gerektiğini ifade etti.
Bu platformlar, belirtilen süre içinde faaliyetlerini sonlandırmak, yeni müşteri kabul etmemek ve mevcut müşterilere bilgilendirme yapmak zorunda
SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi:
Başvurusu İşlemden Kaldırılan Platformlar Listesi ve Başvurusu İşleme Alınmayan Platformlar Listesi
1) Kurulumuzun 08.08.2024 tarih ve 38 sayılı Bülteninde yayımlanan 08.08.2024 tarih ve 42/1259 sayılı Kurul İlke Kararının “Geçiş ve Uyum Hükümleri” başlıklı bölümünün (2) numaralı maddesi uyarınca, Kurulumuzun 02.07.2024 tarihli duyurusunda yer alan Ek/1’in belge listesinin (3) ve (4) numaralı maddelerinde talep edilen açıklama ve belgeleri eksik veya yetersiz iletmeleri sebebiyle aşağıda yer alan platformların başvuruları işlemden kaldırılmıştır.
Başvurusu İşlemden Kaldırılan Platformlar Listesi
Aleyna YETGİN
Barimeks Teknoloji Yazılım ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ
Bit Finansal Teknolojiler Yazılım ve Ticaret AŞ
Biturca Teknoloji AŞ
BOV Gate Teknoloji AŞ
BV Dijital Varlık Saklama ve Teknoloji Hizmetleri AŞ
Carny Teknoloji AŞ
Coin Club Teknoloji ve Yatırım AŞ
Coinqo Bilişim ve Teknoloji AŞ
Colendi Dijital Teknoloji ve Finansal Hizmetler AŞ
Easy International Teknoloji Yatırım AŞ
Finparator Yazılım Teknolojileri AŞ
FreeBNK Holdings Limited
Genesis Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri AŞ
Global Fintech Teknoloji AŞ
Kolay Finansal Teknolojiler AŞ
Kriptobin Teknoloji AŞ
M313 Teknoloji Yatırım AŞ
Meksa Bilişim Teknolojileri AŞ
MH Finans Teknoloji AŞ
Pozitif Kripto Yazılım ve Bilişim Hizmetleri AŞ
Sayısal Devir Sistemi Yazılım Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ
Seçgin YETGİN
Tomya Teknoloji AŞ
Türkinvest Teknoloji AŞ
Ünlü Bilgi Teknolojileri ve Bilişim AŞ
Webthree Teknoloji Ticaret AŞ
Winansör Teknoloji AŞ
Yılgen Yayıncılık İletişim Ticaret AŞ
Yodapay Bilgi Teknolojileri Turizm ve Konfeksiyon Ticaret Ltd Şti
Yuex Yazılım ve Teknoloji AŞ
Yula Bilişim Teknoloji ve Ticaret Ltd Şti
2) Kurulumuzun 08.08.2024 tarih ve 38 sayılı Bülteninde yayımlanan 08.08.2024 tarih ve 42/1259 sayılı Kurul İlke Kararının “Geçiş ve Uyum Hükümleri” başlıklı bölümünün (1) numaralı maddesi uyarınca, Kurulumuza faaliyetine devam edeceğini beyan etmekle birlikte, başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir müşterisi ve/veya müşterilere ait saklama bakiyesi bulunmayan aşağıdaki platformların başvuruları işleme alınmamıştır.
Başvurusu İşleme Alınmayan Platformlar Listesi
AHL Gold E-Ticaret AŞ
Amazing Teknoloji ve Pazarlama AŞ
And X Teknoloji AŞ
Apenin Teknoloji AŞ
Bigines Bilgi Teknolojileri AŞ
BTL Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Ltd Şti
CEXTR Dijital Varlık Yazılım AŞ
CLTS Teknoloji AŞ
Coinlist Teknoloji AŞ
Crybo Exchange Teknoloji Yatırımları AŞ
Dalio Teknoloji Danışmanlık ve Ticaret AŞ
Deca Finansal Teknolojiler AŞ
Fast Exchange Finansal Danışmanlık ve Restoran Hizmetleri Ltd Şti
Floww Finansal Teknolojiler AŞ
Fuze Teknoloji AŞ
FX Bilişim ve Teknoloji AŞ
GCB Finansal Teknoloji AŞ
Icon T Teknoloji Ltd Şti
Kentkart Global Elektronik AŞ
Keyzersoft Bilgi Teknolojileri AŞ
Mamoru Turkey Teknoloji AŞ
Mavi Yelken Teknoloji AŞ
MCT Kripto Varlık Bilişim ve Teknoloji AŞ
Morbit Yazılım Teknolojileri AŞ
Primera Finansal Teknoloji AŞ
PrimeXBT Teknoloji AŞ
Simpledo Finansal Teknolojiler AŞ
Source Community Telekomünikasyon Ltd Şti
Techdünya Bilişim Teknoloji ve Ticaret AŞ
Trader Technology Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ
Trent Yazılım ve Şans Oyunları Ticaret AŞ
Tütüncü Coin Bilgi ve Bilişim Danışmanlık Ticaret AŞ