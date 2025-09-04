Trump ailesinin Bitcoin yatırımı değerini ikiye katladı

Bitcoin madenciliği yapan American Bitcoin hisseleri, Nasdaq’ta işlem gördüğü ilk gün 14,52 dolara kadar yükseldi. Gün sonunda ise 8,04 dolara çekilerek yüzde 16,5 artışla kapandı.

American Bitcoin’in yaklaşık yüzde 20’si, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Asher Genoot’un önceki bir röportajına göre, Eric Trump ve Donald Trump Jr’a ait.

Bu kapanış fiyatı, American Bitcoin’in 2 Eylül’deki borsa başvurusunda belirttiği 908,6 milyon adet mevcut hisseye göre, Trump oğullarının hisselerini 1,5 milyar dolar değerinde gösteriyor. Hisselerin Çarşamba günü ulaştığı en yüksek fiyat, bu değeri 2,6 milyar dolara çıkardı. Eric Trump, Çarşamba günü yaptığı bir röportajda, “Kripto patlıyor. Kripto yaptığım işlerin en az yüzde 50’sini oluşturuyor” dedi.