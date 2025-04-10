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Trump ailesinin dijital varlık girişimleri kripto mevzuatını zorlaştırıyor

Trump ailesinin dijital varlık girişimleri, bazı Cumhuriyetçi milletvekillerini uzun zamandır beklenen iki partili kripto mevzuatı konusunda tedirgin ediyor.

Haber Merkezi
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Trump ailesinin dijital varlık girişimleri kripto mevzuatını zorlaştırıyor
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Yeni dijital onaylar alt komitesinin başkanlığını yürüten Senatör Cynthia Lummis Axios'a verdiği demeçte, "Bu konuda bana ulaşan birkaç Demokrat oldu" dedi. Lummis, Trump ailesinin kripto yatırımlarının konuyla ilgili bir yasa tasarısının ilerletilmesini zorlaştırdığını söyledi. Temsilciler Meclisi Demokratları, geçen hafta stabilcoin yasasıyla ilgili uzun bir oturum sırasında Trump ailesini ve Cumhuriyetçileri topa tuttu.

Trump ailesi 2023'ten bu yana adını NFT projelerine, meme coin'lere, merkezi olmayan finans girişimlerine ve son olarak da Bitcoin madenciliğine verdi. Demokratlar, stablecoin’in başarısız olması ve Trump'ın onu kurtarmaya karar vermesi halinde vergi mükelleflerini kurtarma riskiyle karşı karşıya bırakacağını savunuyor.

Senato Finans Komitesi geçtiğimiz günlerde stabilcoinler için düzenlemeler getirecek GENIUS adlı iki partili bir yasa tasarısını kabul etti. Başkan Tim Scott bir etkinlikte Axios'a liderliğin tasarıyı gündeme getirmeyi taahhüt ettiğini söyledi.

Nihai mevzuatın bankaların, banka dışı kuruluşların ve kredi birliklerinin stabilcoin çıkarması, süper güvenli olduklarından nasıl emin olunacağı ve diğer şeylerin yanı sıra devlet müdahalesinin derecesi için kurallar belirlemesi muhtemel.

Benzer bir tasarı olan STABLE da kısa süre önce Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Bir endüstri politikası uzmanı Axios'a liderliğin STABLE veya GENIUS'u konferansa götürmekten kaçınmak istediğini söyledi.

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