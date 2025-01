Trump, başkanlık öncesi coin çıkardı: Bir saatte 10 milyar dolar oldu

ABD’de başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala Donald Trump, yeni kripto para birimini, kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social ve doğrulanmış X (eski Twitter) hesabından duyurdu.

Trump, sosyal medya hesaplarında, “YENİ Resmi Trump Memem BURADA! Kazandığımız her şeyi kutlamanın zamanı geldi. Çok özel Trump Topluluğuma katılın. $TRUMP’ınızı HEMEN alın ve eğlenin!” ifadelerini kullandı.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC