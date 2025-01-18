Trump, başkanlık öncesi coin çıkardı: Bir saatte 10 milyar dolar oldu

ABD’de başkanlık koltuğuna oturmasına günler kala Donald Trump, yeni kripto para birimini, kendi kurduğu sosyal medya platformu Truth Social ve doğrulanmış X (eski Twitter) hesabından duyurdu.

Trump, sosyal medya hesaplarında, “YENİ Resmi Trump Memem BURADA! Kazandığımız her şeyi kutlamanın zamanı geldi. Çok özel Trump Topluluğuma katılın. $TRUMP’ınızı HEMEN alın ve eğlenin!” ifadelerini kullandı.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025

Coin rekor sürede zirveye ulaştı

Trump’ın $TRUMP isimli coini, cuma günü piyasaya sürülmesinin ardından hızla büyüyerek, 10 milyar dolar piyasa değerine ulaştı. Memecoin’i tanıtan site, Trump’ın daha önceki NFT projelerini yöneten şirketle bağlantılı olurken, Coinage’e göre, birçok kişi bu hızlı yükselişin bir hack saldırısının sonucu olabileceğini düşünüyor.

Kripto para birimi, ilk aşamada 200 milyon adet olarak üretildi ve zamanla 1 milyar adede ulaşacak bir kilitleme planı açıklandı. Dağıtım planına göre, toplam arzın yüzde 80’i yaratıcı ekibe ve Trump’ın şirketi CIC Digital’a tahsis edilecek. Ancak, ekip için ayrılan tokenlar üç aydan önce serbest bırakılmayacak.

Parfüm de çıkarmıştı

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, seçim mitinglerinde uğradığı suikast girişiminin ardından söylediklerinden esinlenilerek hazırlanan bir parfüm serisi de piyasaya sürülmüştü. Parfümler birkaç günde tükenmişti.

Göreve başlamadan büyük hamle

Trump’ın memecoin hamlesi, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’ın istifasının ardından ve Trump’ın pazartesi günü gerçekleşecek yemin töreninden sadece üç gün önce geldi.

Memecoin’in piyasaya sürülmesi, coinin çıktığı blok zinciri olan Solana’ya da olumlu yansıdı. $TRUMP’ın etkisiyle Solana yaklaşık yüzde 6 değer kazanırken, diğer kripto paralarda, yatırımcıların bu sürpriz token’a yönelik para akışı nedeniyle düşüş gözlendi.