Bitcoin yaklaşık 3 ayın zirvesinde!

İngiltere ve ABD arasında ticaret anlaşması yapılacağının duyurulmasıyla birlikte Bitcoin fiyatında başlayan yükseliş bugün de devam ediyor.

Bitcoin fiyatı 104.324,39 dolar ile ocak sonundan bu yana görülen en yüksek seviyesine çıktı.

Tickmill Group analisti Patrick Munnelly, anlaşmanın Başkan Trump'ın müzakereleri teşvik etmek için ticaret tarifelerine 90 günlük bir ara verdiğini açıklamasından bu yana bir ilk olması nedeniyle Bitcoin'in tırmandığını söyledi. Munnelly, bunun petrol fiyatlarının yanı sıra Bitcoin'i de yükselttiğini vurguladı.

Munnelly, “ABD ve İngiltere arasındaki bir ticaret anlaşması, diğer ülkelerle tarife müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesi için iyimserlik yarattı” diye konuştu.

Bitcoin en son yüzde 0,8 artışla 103.440 dolardan işlem görüyor.