Binance kurucusu CZ, hapis cezasının affı için başvurdu

Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, ABD federal hapishanesinde dört ay hapis yattıktan sonra bir yıldan kısa bir süre içinde Donald Trump'tan başkanlık affı için resmen başvuruda bulunduğunu bir podcast'te doğruladı.

Zhao, Farohk Radio podcast'inin bir bölümünde güncellemeyi paylaştı ve hukuk ekibinin başvuruyu iki hafta önce sunduğunu belirtti.

CZ, "Başvuran avukatlarım var. Ancak Bloomberg makalesi ve Wall Street Journal makalesi çıktıktan sonra başvurduk," diyerek mart ayında Trump ailesinin müttefiklerinin de dahil olduğu kripto iş anlaşmaları yaparken af istediğini bildiren haberlere atıfta bulundu. "Madem bu makaleyi yazıyorlar, biz de resmi olarak başvurabiliriz diye düşündüm" dedi.