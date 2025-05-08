  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Binance kurucusu CZ, hapis cezasının affı için başvurdu
Takip Et

Binance kurucusu CZ, hapis cezasının affı için başvurdu

Binance'in kurucusu Changpeng Zhao, ABD’de dört ay hapis yattıktan sonra eski Başkan Donald Trump’tan af talep ettiğini açıkladı. CZ, başvurunun Trump’a yakın isimlerin kripto anlaşmalarına dair çıkan haberlerin ardından yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Binance kurucusu CZ, hapis cezasının affı için başvurdu
Takip Et

Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, ABD federal hapishanesinde dört ay hapis yattıktan sonra bir yıldan kısa bir süre içinde Donald Trump'tan başkanlık affı için resmen başvuruda bulunduğunu bir podcast'te doğruladı.

Zhao, Farohk Radio podcast'inin bir bölümünde güncellemeyi paylaştı ve hukuk ekibinin başvuruyu iki hafta önce sunduğunu belirtti.

CZ, "Başvuran avukatlarım var. Ancak Bloomberg makalesi ve Wall Street Journal makalesi çıktıktan sonra başvurduk," diyerek mart ayında Trump ailesinin müttefiklerinin de dahil olduğu kripto iş anlaşmaları yaparken af istediğini bildiren haberlere atıfta bulundu. "Madem bu makaleyi yazıyorlar, biz de resmi olarak başvurabiliriz diye düşündüm" dedi.

Kripto paralar küresel ekonomideki gelişmelerle yeniden yükselişteKripto paralar küresel ekonomideki gelişmelerle yeniden yükselişteKripto Para
Bitcoin 3 ayın zirvesini gördüBitcoin 3 ayın zirvesini gördüEmtia Haberleri
Kripto Para
Kripto paralar küresel ekonomideki gelişmelerle yeniden yükselişte
Kripto paralar küresel ekonomideki gelişmelerle yeniden yükselişte
Tether'den 1 milyar doların üzerinde kâr
Tether'den 1 milyar doların üzerinde kâr
Tether, yeni stablecoin ile ABD'de büyümeyi hedefliyor
Tether, yeni stablecoin ile ABD'de büyümeyi hedefliyor
Bitcoin yeniden 100 bin dolar sınırına dayandı
Bitcoin yeniden 100 bin dolar sınırına dayandı
Trump’ın ilk 100 gününde kripto paralar hareketlendi!
Trump’ın ilk 100 gününde kripto paralar hareketlendi!
BitHero’dan kazandıran ödül programı: HeroClub
BitHero’dan kazandıran ödül programı: HeroClub