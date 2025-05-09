Kripto borsasında maliyet artışı net kârı düşürdü

Kripto borsası Coinbase, maliyetlerdeki keskin artışın etkisiyle ilk çeyrek kârında düşüş bildirdi.

Şirket, 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde, 526,6 milyon dolar ya da hisse başına 1,94 dolar düzeltilmiş net kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 679,2 milyon dolar ya da hisse başına 2,53 dolar olmuştu.

Halka açık en büyük kripto para borsası, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, kripto opsiyon piyasalarına genişlemek için 2,9 milyar dolarlık bir anlaşmayla türev borsası Deribit'i satın alacağını söyledi.

Şirket, toplam işletme giderlerinin, artan pazarlama giderlerinin yanı sıra operasyonlar için tutulan kripto varlıklarındaki kayıpların etkisiyle çeyrekte yüzde 51 artarak 1,3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Ancak işlem gelirleri yüzde 17,3 artışla 1,26 milyar dolara yükseldi. Alım satım dışındaki iş kollarını barındıran abonelik ve hizmetler biriminden elde edilen gelir de yüzde 37 artışla 698,1 milyon dolara yükseldi.

Toplam gelir bir önceki yılki 1,64 milyar dolardan 2,03 milyar dolara yükseldi. Analistler 2,1 milyar dolar gelir bekliyorlardı.