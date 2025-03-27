  1. Ekonomim
  2. Kripto Para
  3. Trump'ın son gümrük vergisi adımlarının ardından Bitcoin hafifçe yükseldi
Takip Et

Trump'ın son gümrük vergisi adımlarının ardından Bitcoin hafifçe yükseldi

Trump’ın yeni gümrük vergisi hamleleri ve belirsizlikler sürerken, Bitcoin hafif bir yükselişle 87.493 dolara çıktı. Piyasalar, tarifelerin ekonomik etkilerine dair daha fazla netlik bekliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın son gümrük vergisi adımlarının ardından Bitcoin hafifçe yükseldi
Takip Et

Yatırımcılar Başkan Trump'ın son tarife adımlarını değerlendirirken Bitcoin hafifçe yükseldi.

Trump, otomotiv ithalatında yüzde 25'lik bir gümrük tarifesi açıkladı ancak 2 Nisan'da karşılıklı gümrük tarifeleri planlarında daha yumuşak olabileceğini öne sürdü. Ayrıca TikTok için bir anlaşmayı teşvik etmek amacıyla Çin'e uygulanan tarifeleri tersine çevirmeye istekli olduğunu söyledi.

MUFG Bank'tan Lee Hardman, bunun tarifelerin korkulandan daha az yıkıcı olacağına dair cesaret verdiğini öne sürdü. "Yüksek belirsizlik seviyesi göz önüne alındığında, piyasa katılımcıları tarifelerin ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkisine dair daha fazla kanıt bekliyor olabilir" diye konuştu.

Bitcoin yüzde 0,3 artışla 87.493 dolara yükseldi.

Kripto Para
Bitcoin 88 bin 500 dolara yükseldi
Bitcoin 88 bin 500 dolara yükseldi
Trump destekli World Liberty Financial, sabitcoin piyasaya sürecek
Trump destekli World Liberty Financial, sabitcoin piyasaya sürecek
Risk iştahının azalması Bitcoin fiyatını düşürdü
Risk iştahının azalması Bitcoin fiyatını düşürdü
Çin, ABD'nin SWIFT sistemine karşı dijital alternatifi devreye soktu!
Çin, ABD'nin SWIFT sistemine karşı dijital alternatifi devreye soktu!
SEC ile uzun süren savaş Ripple zaferiyle sona eriyor
SEC ile uzun süren savaş Ripple zaferiyle sona eriyor
BlackRock’tan çarpıcı Bitcoin öngörüsü: Resesyon boğa piyasasını tetikleyebilir
BlackRock’tan çarpıcı Bitcoin öngörüsü: Resesyon boğa piyasasını tetikleyebilir