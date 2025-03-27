Trump'ın son gümrük vergisi adımlarının ardından Bitcoin hafifçe yükseldi

Yatırımcılar Başkan Trump'ın son tarife adımlarını değerlendirirken Bitcoin hafifçe yükseldi.

Trump, otomotiv ithalatında yüzde 25'lik bir gümrük tarifesi açıkladı ancak 2 Nisan'da karşılıklı gümrük tarifeleri planlarında daha yumuşak olabileceğini öne sürdü. Ayrıca TikTok için bir anlaşmayı teşvik etmek amacıyla Çin'e uygulanan tarifeleri tersine çevirmeye istekli olduğunu söyledi.

MUFG Bank'tan Lee Hardman, bunun tarifelerin korkulandan daha az yıkıcı olacağına dair cesaret verdiğini öne sürdü. "Yüksek belirsizlik seviyesi göz önüne alındığında, piyasa katılımcıları tarifelerin ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerindeki etkisine dair daha fazla kanıt bekliyor olabilir" diye konuştu.

Bitcoin yüzde 0,3 artışla 87.493 dolara yükseldi.