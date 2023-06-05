"Türkiye blokzincir teknolojisinde merkez ülke olabilir"

Berfin ÇİPA

Blokzincir teknolojisini en basit haliyle dijital bir defter olarak tanımlarsak, yapılan işlemlerin saklı kaldığı, istenildiğinde dönüp kontrol edilebildiği bir hafızadan bahsetmek mümkün. Bu da sanılanın aksine illegal işlemlerin hem yapılmasını imkansız kılıyor hem de finansal dünyada veri güvenliğini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Veri güvenliğine önem veren Balance Network’ün CEO’su Ahmet Akkaya şirketin faaliyet alanları ve sunduğu hizmetleri EKONOMİ’ye anlattı. Yatırımcıların güvenliğini önceliklendirdikleri Balance Network Exchange’i “Yatırımcıların güvenli, basit ve kullanıcı dostu bir ortamda token ve coin alım-satım ve takası yapabildiği, en ileri seviye güvenlik önlemleri ve yüksek likidite ile sorunsuz bir şekilde hızlı işlemler gerçekleştirebildiği kripto varlık borsası” sözleriyle özetleyen Akkaya sundukları diğer hizmetleri şu şekilde sıraladı, “DeFi Uygulamaları, Balance Wallet, Launchpad, NFT Marketplace, BLN Token, Balance Network Akademi ve Balance Network Kurumsal Çözümler”

"Blokzincirin 3. katmanında faaliyet gösteren ilk ağ olacağız"

Akkaya ekosistemde bir ilke imza atmak için kolları sıvadıklarını açıkladı; “Bu yılın ilk çeyreğinde kendi blokzincirimizi inşa etmeye başladık. Üzerinde çalıştığımız teknoloji ile dünyada bir ilk olmayı hedefliyoruz. Blokzincir teknolojisinin 3. katmanında faaliyet gösterecek ilk ağ olma hedefindeyiz. Tamamlandığında ve hatta gelişim sürecinde, global ölçekte çokça ses getireceğine inandığımız Balance Chain sayesinde, ağ üzerindeki işlemler katbekat hızlanacakken aynı oranda ucuzlayacak”

"Geleceğin teknolojisini ulaşılabilir hale getiriyoruz"

2019 yılında Türkiye’de kurulan Coinox da 360 derece Blokzincir hizmetleri sunuyor. CEO Can Azizoğlu; “Geleneksel teknoloji platformlarından Blokzincir tabanlı sistemlere geçişinize açılan kapıyız. Geleceğin teknolojilerini herkes için ulaşılabilir hale getiriyoruz. Web 3 geliştiricileri için API ürünümüzden, soğuk cüzdanlardaki paranın kaynağının güvenirliğini ölçen ve risk skorunu hesaplayan KYT ürünümüze, Decentraland’deki hem de Hub’ımızdaki fiziki etkinlik alanlarımız ve topluluk yararlı NFT koleksiyonumuz OxsDao’dan hem de Web 2’den Web 3’e geçmek isteyen projeler için Web 3 inkübasyon programımıza kadar geniş iş kollarımız mevcut. Aynı zamanda soğuk cüzdanların distribütörlüğünü ve satış sonrası fiziki destek verdiğimiz hizmetlerimiz de faaliyet alanlarımızın içinde yer alıyor” dedi.

Blokzincir ve Veri Güvenliği

En çok tartışılan konulardan veri güvenliğine Azizoğlu’nun yorumu; “Blokzincir teknolojisi, bir kere tamamlanan bir işlemi değiştirmeyi veya silmeyi neredeyse imkansız kılar. Bu, işlem geçmişinin değiştirilemez bir kaydını sağlar. Böylelikle, yatırımcılara işlemlerin geçmişinin sabit ve güvenilir olduğu konusunda güvence verir. Blokzincir teknolojisi, işlemleri şeffaf ve güvenli hale getirir. İşlemler, ağdaki herkes tarafından görülebilir ve doğrulanabilir, bu da hileli işlemlerin tespit edilmesini ve engellenmesini kolaylaştırır. Verilerin merkezi olmayan bir yapıda depolanması yine bu teknolojiyle mümkündür. Bu, verilerin yetkisiz erişime karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Kriptografik protokoller, veri hırsızlığına karşı ek bir koruma sağlar” şeklinde oldu.

Blokzincir teknolojisinin finans sektörüne sağladığı avantajları Akkaya şu şekilde aktardı; “Blokzincir teknolojisi finans sektöründe daha güvenli, şeffaf, hızlı, düşük maliyetler ile verimli bir işlem ortamı sağlar. Geleneksel finans sistemlerinde, işlemler genellikle aracılar vasıtasıyla gerçekleştirilir ve bu aracılar işlemler için belirli bir ücret talep eder. Bu noktada aracıların rolünü akıllı kontratlar alır ve işlem ücretleri minimize edilmiş olur”

Azizoğlu’nun değerlendirmesi ise şöyle; “Blokzincir teknolojisi, finans sektörünü kökten değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Bu teknoloji, bankacılıkta, yatırımlarda ve sigorta sektöründe birçok yöntemi etkileyebilir ve yeni iş modelleri oluşturabilir”

Türk yazılım mühendisleri ile ürün geliştiriliyor

Balance Network aynı zamanda Türk yazılım mühendisleri ile teknoloji geliştiriyor. Akkaya; “Blokzincir teknolojisi global ölçekte henüz gelişim sürecinin başında ve herhangi bir ülkenin bu konuda liderlik ettiğini söylemek mümkün değil. Bu nedenle, ülkemizdeki genç beyinlere gerekli rehberliğin sağlanması durumunda, Türkiye’nin blokzincir teknolojisinde öncü ve merkez ülke olabileceğini düşünüyorum. Biz Balance Network Akademi üzerinden birçok üniversitenin blokzincir kulübü ile yakın temastayız. Kulüp bünyesindeki öğrenci arkadaşlarımız, yazılımcı olsun olmasın, bitmek bilmeyen ilgileri sayesinde gelişmekte olan bu teknolojinin çok erken aşamada ve hızlıca parçası oluyorlar” dedi.