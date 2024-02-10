Yasal dramada sona doğru beklentiler yükseldi: XRP, BTC'nin üzerinde performans gösterebilir

BERFİN ÇİPA

2020 yılında başlayan SEC ve Ripple çekişmesi Nisan 2024 duruşmasıyla sona mı erecek? Aralık 2020’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ripple’ın menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava geçtiğimiz sene mahkemenin “menkul kıymet değildir” çıkışıyla Ripple lehine sonuçlanmış gibi gözükse de dikkatler Nisan ayına çevrildi. CoinTR Araştırma Departmanı konuya ilişkin; “SEC ile Ripple arasındaki hukuki mücadele, 2020 yılında SEC’in Ripple’a XRP’nin yasadışı bir menkul kıymet olarak satıldığı iddiasıyla dava açmasıyla başladı. SEC, Ripple’ın XRP’yi yatırımcılara satarken düzenlemelere uymadığını savunurken, Ripple ise XRP’nin bir menkul kıymet olmadığını, finansal sistem geliştirmek ve sınır ötesi ödemeleri kolaylaştırmak amacıyla kullanıldığını iddia etti. Dava, kripto para piyasasını etkileyerek XRP’nin fiyatını haberlere ve gelişmelere duyarlı hale getirdi. 2023 yılında alınan bir mahkeme kararı, SEC’in yatırımcıların mali kayıplarına ilişkin somut kanıtlar olmaksızın tazminat uygulama yetkisini sorguladı. Nisan 2024’te bir sonraki duruşma yapılacak. Bu dava, kripto para dünyasının geleceği ve düzenlemeleri açısından önemli bir örnek oluşturuyor. Henüz sonuç netleşmemiş olsa da “ilerleyen günlerde daha fazla gelişme yaşanabilir” yorumunu yapsa da Kripto Teknik Kurucusu Oytun Es’e göre SEC davayı kaybetti; “Bence orada SEC zaten Ripple ile olan davayı kaybetti. Çünkü mahkeme net bir şekilde menkul kıymet sayılamayacağını belirtti. SEC, kripto evreninde kaybettiği cephelere Ripple ile birlikte bir yenisini daha eklemiş oldu.” Kripto Para Fenomeni Lord of Crypto ise bu başarı yetersiz: “Dava konusunda XRP için kısmi bir başarı var ancak bu çok yetersiz. XRP, 2018 fiyatının bile çok altında, geçtiğimiz boğada bile 2018 fiyatına yaklaşamamış bir tokendan bahsediyoruz.”

DİKKAT ÇEKEN BALİNA HAREKETİ

Oytun Es

Whale Alert tarafından edinilen bilgiye göre, 14,72 milyon dolar değerinde 29 milyon XRP bir borsaya aktarıldı. Bu hareketin sebebi neydi ve bu aktarım satış baskısı yaratır mı sorularını uzmanlara sordum. Cointr Araştırma Departmanı verileri; “Son dönemde, Ripple, büyük miktarlarda XRP token transferleri gerçekleştirdi. Bu hareketler, kripto yatırımcılarının ve sektörün ilgisini çekti. Yaklaşık 103 milyon dolar değerindeki 206 milyon XRP, farklı adreslere taşındı. Bu transferler, Ripple’ın iç işlemlerini gösteren bir adrese yönlendirilen yaklaşık 54 milyon XRP ile başladı. Ardından, 120 milyon XRP, yine Ripple’ın işlemleriyle ilişkilendirilen başka bir adrese yönlendirildi. Son olarak 29 milyon XRP Ripple’dan Bitstamp borsasına gönderildi. Bu da potansiyel token satışları veya stratejik manevralara dair birtakım spekülasyonların önünü açtı. Bu büyük XRP transferleri, Ripple’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile devam eden yasal mücadelesi çerçevesinde değerlendirilebilir. SEC’in, Ripple Labs’in tarihsel finansal beyanları sunma talebini kabul etmesi, dava için önemli bir gelişme. Ripple, finansal durumunun, davanın konusuyla ilgisi olmadığını savunmuş olsa da mahkemenin kararı, Ripple’ın XRP işlemleri etrafındaki düzenleyici denetimi konusundaki eksikliğini vurguluyor. Ancak, bu son XRP transferlerinin, SEC davasından önce de uzun süredir devam eden bir uygulama olduğunu unutmamakta fayda var. Fakat dava sürecinin uzaması ve farklı transfer haberlerinin gelmesi, XRP’nin fiyatını negatif bir şekilde etkiliyor” ifadeleri ile değerlendirdi.

PEKİ, YA ETF ONAYI?

Son zamanlarda en çok konuşulan konu başlığı kuşkusuz Spot ETF başvuruları ve onayları oldu. Bitcoin’in onayı almasının hemen ardından gözler Ethereum ETF onayına çevrilse de bazı piyasa aktörleri XRP’nin de takip edilmesi gerektiği görüşünde.

Es’e göre öncelik ETH ETF’lerinde; “Gelirse etkisi muazzam olur ama bence önce XRP onayı gelmez. Çünkü hâlihazırda XRP ile ilgili yapılmış bir başvuru bile yok. ETH’nin avantajı hâlihazırda vadeli tarafta onaylanmış ETF’leri var. Bu spot taraftaki ETF’ler için ciddi bir artı kazandırıyor. O nedenle bence Ethereum birinciliği kimseye vermez, önümüzdeki süreçte ilk ETF onayı Ethereum’dan gelir. Ancak ETH ETF onayı geldikten sonra gözümüz XRP’ye çevrilecektir.”

CoinTR Araştırma Departmanı da dava sürecine işaret ederek; “Ripple’ın SEC ile davası sürerken XRP ETF’leri ile ilgili onay beklemek doğru olmaz. Davanın Nisan 2024’te olumlu bir şekilde sonuçlanması durumunda SEC, XRP ETF’lerini gündeme alabilir. Fakat SEC, XRP’nin menkul kıymet olup olmadığına dair iddialarını sonuçlandırmadan XRP ETF’lerini onaylamayacaktır. Dava Ripple lehine sonuçlansa bile ETF onay süreci zaman alacaktır. Bu nedenle ETH ETF’lerinin onaylanma süreci XRP ETF’lerine göre daha kısa olabilir. Eğer XRP ETF’leri onaylanırsa XRP fiyatında kısa vadede hızlı bir yükseliş görebiliriz. Bunun sebebi piyasadaki genel yargının XRP ETF’lerinin onaylanmayacağı veya daha uzun vadede onaylanacağı yönünde olmasıdır. XRP ETF’lerinin onaylanması, XRP’nin kripto para piyasasında daha fazla kabul görmesine ve yatırımcı ilgisinin artmasına katkı sağlayacaktır” analizini yaptı.

GRAFİK NE SÖYLÜYOR?

CoinTR Araştırma Departmanı XRP grafiğini Kripto Masası için yorumladı:

XRP, 0,75 centlerden beri düşüş eğiliminde. Trendi aşmaya çalıştığı her seferinde yoğun bir satış baskısıyla karşılaşıyor ve kapanışı trend çizgisinin altında yapıyor. Özellikle 0,5420 centteki destek seviyesini kırmasıyla fiyatı 0,50 centlere kadar düştü. 0,4987 centteki destek seviyesini de aşağı yönlü kırması durumunda XRP’yi ilk karşılayacak destek seviyesi 0,4688 cent olacak. XRP’nin tekrar yükselişe geçmesi için aşağı yönlü olan trend çizgisini hacimli bir mumla kırması ve en azından günlük kapanışı bu seviyenin üzerinde yapması gerekiyor.

Lord of Crypto yıl sonu XRP performansına ilişkin şu şekilde konuştu; “XRP yıllardır istikrarlı bir şekilde düşen bir token. Yarılanmadan sonra düşüş dursa bile çoğunluğun beklediği büyük yükselişin geleceğine pek inanmıyorum. Buradan gitse gitse maksimum 3x gider, o konuda da şüpheliyim.”

Es, XRP’nin bir önceki ralliyi pas geçtiğini hatırlatarak; “XRP’de şunu bilmek lazım; XRP çok tartışmalı bir kripto para birimi. Hatta XRP’yi kripto para saymayanlar bile var. Çünkü XRP’nin kripto paraların felsefesine uyan bir yapısı yok. Bunun en büyük sebebi tamamen merkezi bir yapısının olması. Ayrıca en önemli sebeplerden bir tanesi arzın çok büyük bir kısmının hala Ripple’ın elinde olması. Bu ister istemez kripto paraların merkeziyetsiz ruhuyla çelişiyor. Süreç içerisinde baktığımızda XRP tarafında bir önceki boğa rallisini pas geçtiğini biliyoruz. Bundan evvelki boğa rallilerinde işaret fişekçisinin ya ETH ya XRP olduğunu görüyorduk. Fakat geçen seferki boğa rallisini mahkeme süreci sebebiyle es geçerek yatırımcısını üzmüştü. Ancak olumlu tarafı mahkemenin XRP için pozitif sonuçlanması oldu. Mahkemeden XRP’nin menkul kıymet sayılamayacağına dair net bir karar çıktı bu da Ripple’ın elini rahatlattı. 2024 boğa rallisinde XRP’nin yukarı yönlü sert hareket yapacağını düşünüyorum. Ancak XRP çok enflasyonist bir altcoin. Her ay belli bir sayıda kilidi açılan token var. Yatırımcının karşılaştırma yaparken, XRP’nin önceki boğa rallisindeki performansını tek başına kılavuz alması çok doğru olmayabilir. O zaman sirkülasyonda olan XRP adedi ile bugünkü verileri de kıyaslamalı. Şu anda çok daha fazla XRP var. Yerinde bir tahmin için BTC tarafındaki fiyatlanmaları da doğru kestirmek lazım. Benim tahminim BTC tarafında yıl sonundan itibaren tüm zamanların zirvesine yerleşmiş olması ve altcoin rallisinin başlıyor olması. Her ne kadar geçen seferki ralliler gibi bir yükseliş beklemesem de yine de Bitcoin’in üzerinde bir kazanç sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ?

Es: Bir önceki boğa rallisini pas geçtiğini göz önünde bulundurmak gerekli. O nedenle önümüzdeki süreçte boğa rallisinde XRP’den iyi bir performans bekliyorum. En azından Bitcoin üstünde bir performans göstermesi mümkün olabilir. O nedenle XRP yatırımcısı biraz sabırlı olmalı.



Lord of Crypto: Bu konuda yatırımcının dikkat etmesi gereken şey böyle kötü performans gösteren coinlerden uzak durmak olmalıdır.



CoinTR Araştırma Departmanı: SEC ve Ripple arasındaki dava sonuçlanana kadar XRP yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenler dikkatli olmalıdır. Davanın olumsuz sonuçlanması XRP’nin değerini düşürebilir. Ayrıca SEC ile dava devam ederken piyasada çok fazla spekülasyon oluşabiliyor. Bu durum, XRP’nin fiyatında oynaklığa ve değer kaybına sebep oluyor. Bu nedenle, XRP’ye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların Ripple ve SEC arasındaki davanın sonuçlanmasını beklemesi daha iyi bir seçenek olabilir.

RIPPLE’IN YENİ DEFI RAPORU

CoinTR Araştırma Departmanı: Blokzinciri ve kripto paraların geleceği, finansal sistemde devrim yaratma potansiyeli taşımaktadır. Rapor, bu teknolojilerin finansal kapsayıcılığı artırabileceğini, ödemeleri daha hızlı ve ucuz hale getirebileceğini ve şeffaflığı ve güvenilirliği sağlayabileceğini öngörüyor. Akıllı sözleşmeler gibi yenilikler de tedarik zinciri ve finansal piyasalarda devrim yaratabilir. Ancak, düzenleyici taraftaki belirsizlik, teknik zorluklar ve yatırım riskleri gibi bazı etkenler de söz konusu. Bu teknolojilerin tam potansiyelini gerçekleştirmesi için bu zorlukların aşılması gerekiyor. Blokzinciri ve kripto paraların geleceği, yatırımlara, inovasyona, düzenleyici yaklaşıma ve kullanıcı benimsemesine bağlı olacaktır. Bu alandaki gelişmeleri takip etmek ve sunduğu fırsatları ve riskleri anlamak önemlidir. Gelişmelerin, mevcut finansal sistemde yer alan bazı kurumların ve aracıların rolünü azaltabilme ihtimali ve ayrıca etik ve sosyal etkileri de dikkate alınması gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak blokzinciri ve kripto paralar heyecan verici yeni teknolojilerdir ve birçok alanda önemli değişimlere yol açabilir. Bu alandaki gelişmeleri takip etmek ve sunduğu fırsatları ve riskleri anlamak önemlidir.