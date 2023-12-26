Fimple, köprü yatırım turunu tamamladı

Fimple, daha önce gerçekleştirdiği tohum öncesi turda elde ettiği 2 milyon dolarlık yatırımın ardından, APY Ventures liderliğinde gerçekleşen Köprü Yatırım turunda KT Portföy, Tera Portföy ve melek yatırımcılara yeni bir melek yatırımcı daha ekleyerek 3,5 milyon dolar daha yatırım aldı. Böylece toplamda 5,5 milyon dolarlık yatırım alan Fimple, finans endüstrisindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Firma, aldığı bu yatırımı global pazarda etkili bir şekilde büyümek ve finans sektöründeki dönüşümü hızlandırmak için kullanmayı planlıyor. Bu yeni finansman, Fimple'ın "Financial Function as a Service" prensibiyle çalışan bulut tabanlı tak-çıkar özellikli platformunu daha da güçlendirmek, rekabet avantajını artırmak ve müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek adına stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Fimple Genel Müdürü Mücahit Gündebahar, yatırımın şirket stratejilerine önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Bu yatırım, teknolojik alt yapımızı güçlendirme ve finans endüstrisindeki değişimi liderlik ederek şekillendirme misyonumuza büyük bir ivme kazandıracak" dedi. Şirket, teknolojik ve fonksiyonel setini sürekli rekabetçi tutarak, müşteri memnuniyetine odaklanan sürdürülebilir bir hizmet modeli sunmayı sürdürecek.

Global marka olmayı hedefliyor

Fimple'ın kısa vadeli hedefleri arasında, Türkiye'deki başarılarını global ölçekte genişletmek ve 2024 yılında Avrupa, Balkanlar, Körfez ve Afrika ülkelerine bankacılık platformu ve finansal uygulamalarını sunarak global bir marka olmak bulunuyor. Şirket, API tabanlı teknolojik altyapısı ve deneyimli kadrosuyla rekabet avantajını kullanarak, finans endüstrisindeki etkisini artırmaya kararlı bir şekilde devam ediyor.

Sektör oyuncularının işlerini basitleştirecek

Fimple, tak-çıkar özellikli, her biri ayrı ölçeklenebilir, ekosistem iş birliklerine hazır, kurumun kendi dinamiklerine göre bağımsız bir şekilde özelleştirmeler ve eklemeler yapabileceği, yalın ve parametrik fonksiyon grupları ve platform hizmeti sunarak sektör oyuncularının işlerini basitleştirmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir hizmet modeli ile Fimple, ürünün teknolojik ve fonksiyon seti olarak sürekli rekabetçi tutulması ve regülasyona uyum gibi temel ihtiyaçları çözerken, finansal kuruluşlar ise odağını tamamen kendi iş modeline, ürünlerine ve müşterilerine çevirebiliyor.