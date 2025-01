Katma değerli tekstil ihracatı için tasarımcı gençlere 2,45 milyon TL ödüllü yarışma

Takip Et

GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nin sürdürülebilir ve katma değerli tekstil ihracatına katkı sağlamak için genç tasarımcılara yönelik bu yıl beşincisini düzenlediği 2,45 milyon TL para ödüllü ‘’Doku Kumaş Tasarım Yarışması’’na başvurular başladı.

GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci: ‘’Yarışma sayesinde ihraç edilme potansiyeli yüksek, özgün ve katma değerli yeni kumaş tasarımlarını ve genç tasarımcıları sektöre kazandırıyoruz. Yarışmanın aynı zamanda sürdürülebilir ve doğa dostu tasarımlar için bir ilham kaynağı olmasını hedefliyoruz’’ dedi

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle sürdürülebilir ve katma değerli tekstil ihracatına katlı sağlamak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na başvurular başladı. ‘’Dokuma, örme ve baskı” şeklinde 3 ayrı kategoride genç tasarımcıları sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenecek yarışmada toplam 2,45 milyon TL para ödülü verilecek.

Gençler geleceğe ışık tutacak

Türkiye’nin 2024 yılı tekstil ihracatının 9,4 milyar dolar olduğunu ve Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın bölge ihracatında yeni bir pencere açtığını belirten GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, gençlerin tasarım fikirlerinin sektörün geleceğine ışık tutacağını ifade etti. Yarışma sayesinde ihraç edilme potansiyeli yüksek, özgün ve katma değerli yeni kumaş tasarımlarını ve genç tasarımcıları sektöre kazandırdıklarına dikkat çeken Kileci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Moda ve tekstil sektöründe tasarım, yalnızca estetik bir ifade değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla şekillenen bir yolculuktur. Her geçen gün hızla değişen ve dönüşen sektörümüzde, tasarımcılarımızın yaratıcılıklarını özgürce ifade etmelerinin yanı sıra, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini ön planda tutarak daha iyi bir gelecek inşa etme sorumluluğu taşıdığını düşünüyoruz. Bu bağlamda, Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın sadece yenilikçi ve özgün tasarımların ortaya çıkacağı bir platform olmasını değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve doğa dostu tasarımlar için bir ilham kaynağı olmasını hedefliyoruz. Bu yarışma, yalnızca teknik ve estetik becerilerin sergilendiği bir alan değil; aynı zamanda geleceğin tasarım anlayışına yön verecek bir fırsattır.”

Son başvuru tarihi: 2 Mayıs

“Dokuma, örme ve baskı” şeklinde 3 ayrı kategoride düzenlenecek yarışmada her bir kategoride birincilere 350.000 TL, ikincilere 250.000 TL ve üçüncülere 150.000 TL para ödülü verilecek. Yarışmada ayrıca 200.000 TL tutarında Sürdürülebilirlik Özel Ödülü bulunuyor. Toplam para ödülü 2.450.000 TL olan yarışmada, ayrıca her bir kategorinin birincileri Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 1 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olabilecek. Ek olarak her bir kategoride dereceye giren ilk 3 finalist ile Sürdürülebilirlik Özel Ödülü sahibine Tekstil ve Moda Fuarını Ziyaret Ödülü ve PR ve Tanıtım Desteği Ödülü verilecek. Yarışmaya son başvuru 2 Mayıs.