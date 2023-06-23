ICT Spring 2023, Türkiye'den 3 girişime ev sahipliği yapacak

Avrupa'nın en büyük teknoloji ve inovasyon organizasyonlarından biri olan Lüksemburg merkezli ICT Spring 2023, Ventures & Beyond'un katkılarıyla Türkiye'den 3 girişime ev sahipliği yapacak. Fintech, IoT ve Biotech dikeylerinden olan girişimler tüm dünyadan gelen yatırımcılara ve önemli kurumlara firmalarını tanıtma fırsatı elde edecekler.

Ventures & Beyond ile Ankara Lüksemburg Büyükelçiliği’nin ortak yürüttüğü çalışmasıyla ortaya çıkan bu işbirliği, önümüzdeki yıllarda da farklı girişimlerle ve etkinliklerle devam etmesi öngörülüyor.

Ventures & Beyond kurucu ortağı Sedat Avşar ICT Spring'in girişimciler için yeni yatırımcı bulmak ve globalleşme süreçlerine pozitif bir katkısı olacağını belirtti ve girişimcilere ICT Spring'i yakından takip etmelerini tavsiye etti.