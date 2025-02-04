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İki kadın girişimciden KKTC'ye paslanmaz çelik yatırımı

Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal ve Deniz Boztepe, KKTC'de paslanmaz çelik ürünlerinin satışını yapmak üzere YFO Trading adlı bir şirket kurdu. İlk etapta kaynak ve büküm üretimi ile üretime de adım atan iki kadın girişimci, önümüzdeki dönemde KKTC'deki üretimi büyütüp Güney Kıbrıs Rum tarafı başta olmak üzere Avrupa'ya ihraç etmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi
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İki kadın girişimciden KKTC'ye paslanmaz çelik yatırımı
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İki kadın girişimci PASİD Yönetim Kurulu Üyesi Selen Sanal ve Deniz Boztepe'nin KKTC'de ortak olarak kurduğu YFO Trading’in açılışı gerçekleşti. Açılışa KKTC'li yetkililer ile birlikte, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Eylem Komitesi BaşkanıDr. Ahmet M. Karavelioğlu, Yeşilırmak Su Firması’nın sahibiUğur Kaşot ve eşi, Hediyem Su Firması’nın sahibi Mustafa Küçük, Fabrika Müdürü Akif Yazgan, Cypri Cola Satın Alma Müdürü Bekir Bolat, Çınar & Algül Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Firması’nın sahibi Demir Algül ve PASİD Yönetim Kurulu’ndan birçok isim katıldı.

KKTC'ye yatırım yaptıkları için son derece heyecanlı olduklarını belirten Selen Sanal, ilk başta bir alım-satım perakende istasyonu olarak düşündüklerini bunun yanında da kaynak ve büküm üretimi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

KKTC'de bu sektör de bir açık olduğunu fark ettiklerini kaydeden Sanal, bu depo ile KKTC'deki otellere ve su fabrikalarına malzeme tedariğini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceklerini, iç piyasaya daha hızlı ulaşabilmelerini sağlayacaklarını söyledi. Yakın zamanda kaynak ve büküm üretiminin yanına lazer makinesi eklemeyi de planladıklarını belirten Sanal, daha sonraki hedeflerinin ise makineleşip büyümek olduğunu aktardı.

'Yeşil hat tüzüğü ile ihracat hedefliyoruz'

Şirketin diğer ortağı Deniz Boztepe de net bir tarih vermek zor olsa da esas amaçlarının üretimi genişletmek olduğunu ifade etti. KKTC'de bir Yeşil Hat Tüzüğü olduğunu ve bununla Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti tarafına ihracat yapılabildiğini söyleyen Boztepe, "Asıl hedefimiz, Türkiye'den getirdiğimiz ürünleri burada satmanın yanı sıra piyasada ihtiyaç olan ürünleri üretebilmek. Biz al-sat'tan ziyade katma değerli üretim yapmak istiyoruz. KKTC'de Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında üretim yaptığınızda, Güney Kıbrıs Rum tarafına ihracat gerçekleşebiliyor ve ardından da o taraf üzerinden de diğer ülkelere ihracat yapma fırsatı doğuyor." dedi.

Şu anda piyasayı henüz tanıma aşamasında olduklarını aktaran Boztepe, şöyle devam etti:

Piyasayı iyice belirledikten sonra imalat ve büyüme hedeflerimizi netleştirebiliriz. Buradaki oteller, süt üreticileri ve su fabrikaları en önemli müşteri portföyümüz. Bunların dışında bazı endüstriyel üreticiler, tekne ve yat imalatçıları da var, onları da hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde KKTC'de çok güzel işlere imza atmayı ve burada üretip çevre ülkelere satmayı amaçlıyoruz."

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