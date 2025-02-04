Tiryakioğlu, “Suriye konusunda alınan kararlar dış ticarete olumlu yansıyacak”

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Toplantıda, 2024 yılının genel bir değerlendirmesi yapılarak, yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler ele alındı. 2025 yılına yönelik stratejik hedeflerin görüşüldüğü toplantıda, yeni projeler ve GTB üyelerinin rekabet gücünü artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Yılın ilk meclis toplantısının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasına değinerek, yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileklerinde bulundu.

Konuşmasında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümüne girildiğini anımsatan Tiryakioğlu, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin, sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın hafızasında derin izler bırakan bir felaket olarak tarihteki yerini aldığını söyledi. Bu büyük yıkımın on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın hayatının altüst olmasına neden olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, “Aradan geçen iki yıla rağmen, o zor günlerin acıları hâlâ yüreğimizde tazeliğini korumakta. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Allah, ülkemize ve milletimize böylesi acılar bir daha yaşatmasın” dedi.

Suriyelilerin geri dönüş süreciyle ilgili gelişmelere de konuşmasında yer veren Tiryakioğlu, bu sürecin sadece insani bir mesele olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal boyutlarıyla dikkatlice ele alınması gerektiğini ifade etti.

Suriye’de başlayan yeni dönemin en sağlıklı şekilde yürütülmesi gerektiğine işaret eden Tiryakioğlu, bu süreçte ticaretin, yatırımların ve iş gücünün mutlaka gözetilmesi gerektiğini dile getirdi. Gaziantep’in Suriye ile ticarette her zaman kilit bir konumda olduğuna vurgu yapan Tiryakioğlu, son dönemde gümrük vergileriyle ilgili alınan kararların ise dış ticaret adına olumlu gelişmeler olduğunu sözlerine ekledi.

Akıncı, kuraklık konusunu ele aldı

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada, borsanın Ocak ayı faaliyetleri, Akdeniz ÜPAK ve kuraklık hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Bolu’da bir otelde yaşanan yangın faciasında ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Akıncı, borsanın Ocak ayında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi Piyasası’nın (ELÜS) 13 Ocak 2025 itibarıyla aracılı sisteme geçişinin başarıyla tamamlandığını anımsatan Akıncı, yeni sistemin güvenli ve kesintisiz bir işlem altyapısı sunduğunu belirtti.

Akıncı, yatırımcıların GTB’nin kurucu ortakları arasında yer aldığı Akdeniz ÜPAK üzerinden hizmet almaya devam edebileceğini ve bu sürecin tarımsal ticareti daha şeffaf ve güvenli hale getirdiğini ifade etti.

Tarımda kuraklık tehlikesine de değinen Akıncı, “Kuraklık, etkisini her geçen yıl daha fazla göstermekte. Kış ortasında olunmasına rağmen yaz ayından kalma günler yaşanmakta. Özellikle son 3-4 yıldır kuraklık arttı, bu yıl ise daha yoğun hissediliyor. Kuraklık nedeniyle tarım faaliyetleri olumsuz etkileniyor. Tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak adına acil önlemler alınmasını gerekiyor” şeklinde konuştu.