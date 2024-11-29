Sınırları Kaldıran Kadınlar Programı'nın üçüncü dönemi başladı

Eğitimler sonunda jüri tarafından seçilen 25 kadın girişimciye, Coniwi tarafından ücretsiz e-ihracat danışmanlığı verilerek girişimcilerin online kanallardan ihracat yapmaya başlaması için destek sağlanacak. Bu girişimciler ayrıca bankacılık ürün ve hizmetlerinde avantajlar sağlayan Sınırları Kaldıran Kadınlar Paketi’nden faydalanabilecek.

"Destek verilen kadın girişimci sayısının her geçen gün katlanarak artması planlanıyor"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ve JPMorganChase desteğiyle yürütülen program için Yapı Kredi, İTO ve TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ile de güçlerini birleştirdi. Sınırları Kaldıran Kadınlar Programı kapsamında, destek verilen kadın girişimci sayısının her geçen gün katlanarak artması planlanıyor.