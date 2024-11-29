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Sınırları Kaldıran Kadınlar Programı'nın üçüncü dönemi başladı

Her alanda toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalar yürüten Yapı Kredi’nin e-ihracat alanında, kadın girişimcilere yönelik hayata geçirdiği “Sınırları Kaldıran Kadınlar” programının üçüncü dönemi, İstanbul Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış etkinliği ve “Amazon ve Etsy’de nasıl satış yapılır?” eğitimiyle başladı. Programa katılan kadın girişimciler; 4-5 Aralık tarihlerinde düzenlenecek online eğitim kapsamında şirket kurulumu, online ödeme sistemleri, ürün listeleme ve lojistik süreçler gibi konularda eğitim görecek.

Haber Merkezi
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Sınırları Kaldıran Kadınlar Programı'nın üçüncü dönemi başladı
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Eğitimler sonunda jüri tarafından seçilen 25 kadın girişimciye, Coniwi tarafından ücretsiz e-ihracat danışmanlığı verilerek girişimcilerin online kanallardan ihracat yapmaya başlaması için destek sağlanacak. Bu girişimciler ayrıca bankacılık ürün ve hizmetlerinde avantajlar sağlayan Sınırları Kaldıran Kadınlar Paketi’nden faydalanabilecek.

"Destek verilen kadın girişimci sayısının her geçen gün katlanarak artması planlanıyor"

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliği ve JPMorganChase desteğiyle yürütülen program için Yapı Kredi, İTO ve TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu ile de güçlerini birleştirdi. Sınırları Kaldıran Kadınlar Programı kapsamında, destek verilen kadın girişimci sayısının her geçen gün katlanarak artması planlanıyor.

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