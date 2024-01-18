Küresel şirket olmayı hedefleyen Atez, Avrupa’dan ilk yatırımını aldı

Eşyanın sınır ötesi hareketi ile ilgili sunduğu yenilikçi ve verimlilik odaklı yazılım çözümleriyle yabancı yatırımcıların radarında bulunan İstanbul merkezli Blokzincir ve teknoloji şirketi Atez’e ilk yatırım Avusturyalı Luxbauer Holding GmbH’den geldi.

110 milyon euro değerleme üzerinden yüzde 5 hisse satışı ile şirket sermayesini 165 milyon TL’ye yükselten Atez, aldığı bu son yatırımla, alanında yazılım sektörünün küresel liderleri arasındaki yerini aldı.

Aldığı yatırımla hedefini yurt dışında büyümeye çeviren şirket, sınır ötesi ticarette verimliliği artırmaya yönelik uçtan uca veri akışına dayalı, Blokzincir teknolojisine hazır dijital çözümler sunuyor. Merkezi İstanbul’da olan ve İngiltere ile Almanya’da teknoloji geliştirme ve satış şubeleri bulunan Ates, 2024 yılında yurt dışı ofis sayısını yükseltme kararı doğrultusunda, Amerika, İsviçre ve Japonya’da da şubeleşerek, alandaki liderliğini küresel şirkete dönüşerek sürdürmeyi planlıyor.

Atez Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kenan Güler, “Aldığımız bu yatırım, Atez’i küresel pazara taşıması açısından son derece stratejik olduğu kadar, sınır ötesi ticarete yenilikçi çözümler sunma hedefimizi de büyütmemizi sağladı.” şeklinde konuştu.