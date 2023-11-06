Poddy, 85 milyon lira değerlemeyle ilk yatırımını aldı

Türk girişimciler tarafından Londra'da temelleri atılan sosyal podcast platformu Poddy, 2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirmeyi planladığı global tohum öncesi yatırım turu öncesinde friends & family ve melek yatırımcılardan 85 milyon TL köprü tur değerlemesi ile ilk yatırımını aldı.

Poddy'nin yatırımla birlikte ana hedefi bugüne kadar reklam ve sponsorlu içerik haricinde gelir elde edemeyen podcast üreticisine sadece dinlenme üzerinden gelir elde edebileceği bir gelir modeli sunmak ve üreticinin ürettiği nitelikli içeriğe karşılık hakkını almasını sağlamak olacak.

Bu sayede Poddy, tıpkı YouTube gibi sponsor olmadan sadece dinlenme başına üreticilerin gelir elde edecekleri ve kendi kitlesinden üretimini devam ettirebileceği bir modeli hızlıca hayata geçiriyor. Artık Poddy ile üreticiler, sponsor olmadan gelir elde edebilirken, dilerse Poddy'nin sunduğu medya araçları ile de daha geniş kitleleri ulaşma imkânı yakalayabilecek.

“Amerika pazarına penetrasyonumuzu hızlandırıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Poddy CEO'su Cüneyt Göktürk, "Türkiye'yi pilot bölge olarak ele almıştık. Bu aksiyonla birlikte ilk günden beri söylediğimiz gibi esas hedef pazarımıza yani başta Kaliforniya olmak üzere Amerika pazarına penetrasyonumuzu hızlandırıyoruz. Uygulamanın hayata geçmesindeki temel amaç podcast dünyasının problemlerine çözüm olmaktı. Dinleyicilerin üreticilerle bağ kurmasını sağlamak, içerik keşfetmeyi kolaylaştırmak, podcast dinleyicisine sosyal medyada alışık oldukları deneyimi sunmak, podcast kaydetmeyi çok basit hale getirmek ve reklam verene podcast medyası üzerinden yeni mecralar sunmak bugüne kadar ekosisteme sunduğumuz çözümlerden sadece birkaçı.” şeklinde konuştu.