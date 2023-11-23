Tesu, 70 milyon TL değerlemeyle yatırım aldı

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da yazılım teknolojileri ile hastalıkların tedavisini değiştirecek yöntemler üzerinden çalışmalar yürüten ve Türkiye’de ilk dijital ilacı geliştiren Tesu Health (Tesu Sağlık Teknolojileri A.Ş.), 2024’te gerçekleştirmeyi planladığı global yatırım turu öncesinde 70 milyon TL değerlemeyle ilk yatırımını aldı.

Yüksek yazılım teknolojilerinin bir ürünü olan dijital ilaçlar, kronik hastalıkların kök nedenlerini ortadan kaldırarak ilerlemesini tersine çeviriyor ve hastayı tedavi edebiliyor.

Bilimsel verilere dayalı ve çok sayıda uluslararası standardın gerekliliklerini karşılayacak şekilde geliştirilen dijital ilaçlar sayesinde kronik hastalıkların, kimyasal ya da biyolojik olmayan tedavi yöntemleri ile tedavisi mümkün oluyor.

Tesu, şeker hastalığı, obezite gibi kronik hastalıklar alanında çalışmalar yürütüyor ve geliştirdiği dijital ilaçların etkili ve güvenli olduğunu göstermek için klinik araştırmalarla da bunu destekliyor.

Dijital ilaç geliştirme süreçlerini Türkiye, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD tıbbi cihaz mevzuatlarına uygun olarak yürüten Tesu Health, ürünlerini ilk olarak Türkiye, İngiltere, Kanada ve Almanya'da, ardından da AB ülkeleri ve ABD'de hastaların ve hekimlerin kullanımına sunacak.

Kısa süre önce Birleşik Krallık Hükümeti ve Cambridgeshire & Peterborough Birleşik Otoritesi tarafından desteklenen Cambridge Life Sciences Market Access Programme'a seçilen Tesu Health, global operasyonlarını İngiltere Cambridge merkezli olarak yürütecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tesu Health CEO’su Dr. Hasan Avcu, "Türkiye'den dünyaya uzanan yolda adımlarımızı bizimle aynı vizyona sahip ve global yatırımları olan tecrübeli bir yatırımcıyla birlikte atıyoruz. Aldığımız yatırımla ürün gamımızı çeşitlendirirken globaldeki adımlarımızı hızlandıracağız. Yurt dışı açılımımız için yaşam bilimleri sektörünün kalbi sayılan Cambridge'deki yapılanma süreçlerimizi başlattık. Hedef pazarlara erişmek ve önemli bir oyuncu olmak için 2024'te global yatırım turuna çıkmayı planlıyoruz. Hedefimiz milyonlarca insana kolaylıkla erişebilecekleri dijital tedaviler sağlarken sağlık sistemlerinin üzerindeki yükü de hafifletmek ve bunu başarmak için kararlıyız." şeklinde konuştu.