  3. 1 milyon 200 bin TL'lik 'tiny house' çaldı, yakalandı
1 milyon 200 bin TL'lik 'tiny house' çaldı, yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde taşınabilir ev (tiny house) çaldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İlçeye bağlı Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev çalındı.

M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi.

8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

