  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 10 yıl aradan sonra DEM Parti, AK Parti ve MHP ile bayramlaşacak
Takip Et

10 yıl aradan sonra DEM Parti, AK Parti ve MHP ile bayramlaşacak

DEM Parti, Ramazan Bayramı'nda MHP ile ilk kez, AK Parti ile ise 10 yıl aradan sonra bayramlaşacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
10 yıl aradan sonra DEM Parti, AK Parti ve MHP ile bayramlaşacak
Takip Et

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, siyasi partilerin geleneksel bayramlaşma programları şekillenmeye başladı. Türkiye’de uzun yıllardır süregelen siyasi bayramlaşma geleneği, bu yıl bazı önemli ve dikkat çekici yeniliklere ev sahipliği yapacak.

Bayramlaşma programında ilk kez DEM Parti’ye de yer verdi

Habertürk'ün haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı Ramazan Bayramı bayramlaşma programında ilk kez DEM Parti’ye de yer verdi. Bu kapsamda, MHP ve DEM Parti bayramda karşılıklı olarak heyetler gönderecek. Daha önceki bayramlaşmalarda karşılıklı ziyaret yapılmayan bu iki partinin bu yıl temasta bulunacak olması, siyasi kulislerde dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Bayramlaşma son olarak 2015 yılında gerçekleşmişti

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti Ramazan Bayramı'nda 10 yıllık aradan sonra AK Parti ile de bayramlaşacak. İki parti birbirine heyetler gönderecek. DEM Parti ile AK Parti arasındaki bayramlaşma son olarak 2015 yılında gerçekleşmişti. O dönem DEM Parti HDP ismi ile AK Parti ile bayramlaşmıştı.

İngiltere, büyüme tahminini düşürdüİngiltere, büyüme tahminini düşürdüKüresel Ekonomi

 

BofA altın fiyat tahminini yükselttiBofA altın fiyat tahminini yükselttiAltın Haberleri

 

Gündem
İSTİB Başkanı Kopuz'dan boykot çağrısına tepki: Akıl tutulması
İSTİB Başkanı Kopuz'dan boykot çağrısına tepki: Akıl tutulması
Tutuklu olan Buğra Gökce'den mesaj: Geleceğimize yapılan büyük bir kötülüktür
Tutuklu olan Buğra Gökce'den mesaj: Geleceğimize yapılan büyük bir kötülüktür
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
İmamoğlu'nun "gözaltındakilere kötü muamele yapıldı" iddialarına EGM'den açıklama
İmamoğlu'nun "gözaltındakilere kötü muamele yapıldı" iddialarına EGM'den açıklama
Özel, İBB personeli ile vedalaştı: Saraçhane'den ayrıldı
Özel, İBB personeli ile vedalaştı: Saraçhane'den ayrıldı
Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile telefonda görüştü: Programlarını beğeniyorum
Bahçeli, Didem Arslan Yılmaz ile görüştü: Programlarını beğeniyorum