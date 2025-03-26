10 yıl aradan sonra DEM Parti, AK Parti ve MHP ile bayramlaşacak

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, siyasi partilerin geleneksel bayramlaşma programları şekillenmeye başladı. Türkiye’de uzun yıllardır süregelen siyasi bayramlaşma geleneği, bu yıl bazı önemli ve dikkat çekici yeniliklere ev sahipliği yapacak.

Bayramlaşma programında ilk kez DEM Parti’ye de yer verdi

Habertürk'ün haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığı Ramazan Bayramı bayramlaşma programında ilk kez DEM Parti’ye de yer verdi. Bu kapsamda, MHP ve DEM Parti bayramda karşılıklı olarak heyetler gönderecek. Daha önceki bayramlaşmalarda karşılıklı ziyaret yapılmayan bu iki partinin bu yıl temasta bulunacak olması, siyasi kulislerde dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Bayramlaşma son olarak 2015 yılında gerçekleşmişti

Edinilen bilgiye göre, DEM Parti Ramazan Bayramı'nda 10 yıllık aradan sonra AK Parti ile de bayramlaşacak. İki parti birbirine heyetler gönderecek. DEM Parti ile AK Parti arasındaki bayramlaşma son olarak 2015 yılında gerçekleşmişti. O dönem DEM Parti HDP ismi ile AK Parti ile bayramlaşmıştı.